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Терехов сообщил подробности обстрела центра Харькова ракетами С-300

4 января 2024 09:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Харькова ракетами С-3,00 - появились новые подробности
Последствия обстрела Харькова 6 сентября. Фото архивное. Фото: Харьковская областная прокуратура
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска в очередной раз обстреляли Шевченковский район Харькова ракетами С-300. При этом в последнее время оккупанты пытаются ударить именно по центральной части города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

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По словам Терехова, в результате обстрела Харькова вечером 3 января есть разрушения.

"Никто не пострадал, но есть выбитые окна в жилом доме и сейчас коммунальщики работают над устранением последствий", — говорит он.

Также Терехов указал, что в последнее время враг все больше наносит удары по центральной части города.

"Это произошло и накануне нового года, когда был массированный удар, было много разрушений, много пострадавших. Кроме того, уже после нового года тоже были массированные удары ракетами типа "Искандер", которые нанесли много разрушений", — добавил он.    

Напомним, в Харьковской ОГА рассказали, что в результате атак России по области и Харькову пострадали 62 человека, из них шестеро детей. Кроме того, погибла одна женщина.

Добавим, россияне вечером 2 января ракетой попали по одной из школ Основянского района. После чего обрушилась часть двухэтажного здания.

 

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