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Терехов повідомив подробиці обстрілу центру Харкова ракетами С-300

4 січня 2024 09:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Харкова ракетами С-3,00 - з&#39;явилися нові подробиці
Наслідки обстрілу Харкова 6 вересня. Фото архівне. Фото: Харківська обласна прокуратура
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська вкотре обстріляли Шевченківський район Харкова ракетами С-300. При цьому останнім часом окупанти намагаються вдарити саме по центральній частині міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

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За словами Терехова, внаслідок обстрілу Харкова увечері 3 січня є руйнування.

"Ніхто не постраждав, але є вибиті вікна у житловому будинку і зараз комунальники працюють над усуненням наслідків", — говорить він.

Також Терехов зазначив, що останнім часом ворог все більше завдає ударів по центральній частині міста.

"Це сталося і напередодні нового року, коли був масований удар, було багато руйнувань, багато постраждалих. Крім того, вже після нового року також були масовані удари ракетами типу "Іскандер", які завдали багато руйнувань",  додав він.

Нагадаємо, у Харківській ОДА розповіли, що внаслідок атак Росії по області та Харкову постраждали 62 особи, з них шестеро дітей. Окрім того, загинула одна жінка.

Додамо, росіяни ввечері 2 січня ракетою влучили в одну зі шкіл Основ'янського району. Після чого обрушилася частина двоповерхової будівлі.

 

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