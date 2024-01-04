Наслідки обстрілу Харкова 6 вересня. Фото архівне. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська вкотре обстріляли Шевченківський район Харкова ракетами С-300. При цьому останнім часом окупанти намагаються вдарити саме по центральній частині міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

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За словами Терехова, внаслідок обстрілу Харкова увечері 3 січня є руйнування.

"Ніхто не постраждав, але є вибиті вікна у житловому будинку і зараз комунальники працюють над усуненням наслідків", — говорить він.

Також Терехов зазначив, що останнім часом ворог все більше завдає ударів по центральній частині міста.

"Це сталося і напередодні нового року, коли був масований удар, було багато руйнувань, багато постраждалих. Крім того, вже після нового року також були масовані удари ракетами типу "Іскандер", які завдали багато руйнувань", — додав він.

Нагадаємо, у Харківській ОДА розповіли, що внаслідок атак Росії по області та Харкову постраждали 62 особи, з них шестеро дітей. Окрім того, загинула одна жінка.

Додамо, росіяни ввечері 2 січня ракетою влучили в одну зі шкіл Основ'янського району. Після чого обрушилася частина двоповерхової будівлі.