Терехов пропонує підвищити мінімальні зарплату і пенсію у Держбюджеті-2027

Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Facebook

Голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов представив пропозиції АМПГ до державного бюджету на 2027 рік. Йдеться, зокрема, про додаткове фінансування відновлення та підтримки прифронтових громад, збереження їхньої фінансової спроможності, енергетичну стійкість, соціальну сферу та реалізацію ключових інфраструктурних проєктів.

Про це повідомляє Асоціація прифронтових міст та громад, передає Новини.LIVE.

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Терехов закликав збільшити фінансування прифронтових громад

"Питання, які ми обговорюємо, безпосередньо стосуються фінансової спроможності наших громад, підтримки людей і бізнесу та тих рішень, які необхідно було ухвалити ще вчора. Люди в наших громадах чекають конкретних державних рішень", — зазначив Терехов.

За його словами, потреба прифронтових громад у додатковому фінансуванні становить майже 67 млрд грн. Водночас 34 громади подали 51 пріоритетний проєкт публічних інвестицій загальною вартістю близько 8,4 млрд грн. Це проєкти у сфері водопостачання та водовідведення, енергетики, медицини, укриттів, житла та комунальної інфраструктури.

"Ми прийшли не з переліком побажань. Фахівці Асоціації прорахували практично кожен з запропонованих напрямок. На сьогодні ми маємо пакет пропозицій на 75 мільярдів гривень. За цією цифрою стоять дуже конкретні речі: водогони і системи водовідведення, лікарні, укриття, енергетика, житло та комунальна інфраструктура. Тобто об’єкти, від яких у прямому сенсі залежить, чи залишатимуться люди у своїх громадах, і чи зможуть ці громади нормально працювати", — наголосив голова АПМГ.

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Серед ключових пропозицій: залишити 64% ПДФО у бюджетах прифронтових громад для фінансування комунальної інфраструктури, громадського транспорту, аварійних ремонтів, енергетичної та соціальної інфраструктури; не застосовувати реверсну дотацію до громад, які постійно працюють в умовах війни; збільшити фінансування укриттів в освітніх закладах та публічних інвестицій у медицину; передбачити достатні ресурси на соціальні послуги, підтримку сімей із дітьми, людей з інвалідністю, критичну інфраструктуру, енергетичну стійкість тощо.

Ігор Терехов також пропонує підвищити мінімальну заробітну плату з передбачених у проєкті бюджету 9546 грн щонайменше до 10 тис. грн, а мінімальну пенсію — до 6 тис. грн.

Окремий блок пропозицій стосується освіти. За словами очільника АПМГ, освітню субвенцію необхідно збільшити щонайменше на 25 млрд грн. Це має дозволити вже з наступного навчального року розпочати підвищення мінімальної зарплати вчителів.

"Підтримка тих, хто сьогодні залишається і працює поруч з війною, це водночас і питання нинішньої стійкості, і питання майбутнього цих територій", — зазначив Терехов.

Він повідомив, що Асоціація продовжує збирати пропозиції від громад, опрацьовувати їх та формувати єдиний пакет для подальшої роботи з Кабінетом Міністрів і Верховною Радою.

"Громади найкраще бачать потреби людей і територій. Уряд формує державний бюджет і державну політику, а парламент ухвалює остаточні рішення. І наше завдання зробити так, щоб у цьому процесі голос прифронтових громад не загубився. Бо від всіх цих цифр, зрештою, залежить найголовніше. Здатність наших громад працювати, відновлюватись і забезпечувати нормальне життя для людей, там до сьогодні найважче", — підсумував Ігор Терехов.

Новини.LIVE інформували, що мер Харкова Ігор Терехов закликає переглянути соцстандарти та видатки на медицину. Серед основних пропозицій — збільшити фінансування на відновлення та підтримку прифронтових громад, забезпечити їхню фінансову стійкість, посилити енергетичну інфраструктуру, розвивати соціальну сферу та реалізовувати пріоритетні інфраструктурні проєкти.

Ми писали, що також він наголосив на необхідності окремо опрацювати проблеми ОСББ у прифронтових громадах. Серед пропозицій — створення при Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України робочої групи за участю представників ОСББ та органів влади.