Терехов: Підприємства, які постраждали від війни, мають отримати підтримку для відновлення

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Для підприємств, які продовжують працювати на прифронтових територіях, необхідно запровадити спеціальні економічні умови. Вони мають компенсувати додаткові ризики та витрати.

Відповідні пропозиції представив мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час конференції "Фронт Сіті: спеціальні умови для розвитку бізнесу на прифронтових територіях", передає Новини.LIVE.

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Терехов запропонував знизити податок для бізнесу на прифронтових територіях до 9%

Зокрема, Терехов запропонував на період воєнного стану та два роки після його завершення встановити для підприємств на прифронтових територіях ставку податку на прибуток у 9%. Для ФОПів та малого бізнесу до завершення воєнного стану, за його словами, не повинні запроваджуватися нові податки та збори.

"Не можна закликати підприємця залишатися на прифронті і водночас посилювати на нього податкове навантаження", — заявив Терехов.

Очільник АПМГ звернув увагу, що підприємства поблизу фронту мають дорожчу логістику, менше клієнтів і працівників, складніший доступ до кредитів та інвестицій, а їхнє майно будь-якої миті може бути пошкоджене або знищене. При цьому податки, регулювання та більшість державних вимог залишаються практично такими самими, як для бізнесу в тилу.

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Тому, крім податкових стимулів, Терехов запропонував розширювати державне фінансування страхування воєнних ризиків, запроваджувати окремі програми пільгового кредитування, державних гарантій та компенсації відсоткових ставок. Особливу увагу, на його думку, необхідно приділяти малому і середньому бізнесу, критично важливим виробництвам та експортерам.

Також голова АПМГ виступив за розширення кредитного мораторію для підприємств, які постраждали від війни, зокрема поширити його не лише на нерухомість, а й на обладнання, транспорт та виробничі потужності.

"Або ми сьогодні створюємо умови, щоб на прифронтових територіях залишалися підприємства, робочі місця, інвестиції та люди. Або після війни будемо витрачати в рази більше, намагаючись повернути економіку туди, звідки вона за ці роки пішла", — зазначив Терехов.

За підсумками конференції учасники підтримали ідею ухвалення концепції "Фронт-сіті" та домовилися передати напрацьовані пропозиції представникам парламенту й уряду.

Як писали Новини.LIVE, Ігор Терехов закликав уже зараз залучати молодь до процесів відновлення України. На його думку, молоді люди мають отримувати можливості для участі у відбудові та розвитку громад. Терехов наголосив, що це допоможе сформувати покоління, яке буде готове відновлювати країну після завершення війни.

Також Новини.LIVE повідомляли, що харківський досвід підготовки до зими в умовах постійних російських обстрілів планують поширювати на інші міста України. Йдеться про рішення, які допомагають забезпечувати стабільну роботу критичної інфраструктури та життєдіяльність міста під час атак. Такий досвід може стати основою для підготовки інших громад до опалювального сезону.