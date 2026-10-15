Терехов запропонував знизити податки для бізнесу на прифронтових територіях

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Підприємства на прифронтових територіях потребують додаткової державної підтримки через обстріли, зростання витрат і ризики припинення роботи. Асоціація прифронтових міст та громад, яку очолює мер Харкова Ігор Терехов, звернулася до прем’єр-міністра України Сергія Корецького з пропозиціями щодо податкових пільг, компенсацій і доступу бізнесу до фінансування. Серед ініціатив також — державна програма енергетичної стійкості підприємств, які працюють поблизу зони бойових дій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу АПМГ.

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Терехов вимагає компенсувати громадам втрати через пільги для бізнесу

За словами Терехова, підприємства прифронтових регіонів працюють під постійною загрозою обстрілів, стикаються з порушенням логістики та змушені збільшувати витрати на безпеку працівників, енергозабезпечення й відновлення пошкодженого майна.

Додаткове фінансове навантаження та високі страхові ризики ускладнюють роботу виробництв і можуть призвести до їх закриття або переміщення в безпечніші регіони.

"Високі страхові ризики, суттєве зростання собівартості продукції та витрат на безпеку й енергонезалежність ставлять вітчизняні виробництва на межу виживання або вимушеного припинення діяльності та релокації", — наголосив Терехов.

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Окремою проблемою, за його словами, є фінансові втрати громад, які запроваджують місцеві податкові пільги для підприємств. Через це органи місцевого самоврядування мають менше коштів на утримання інфраструктури, комунальні послуги та соціальні потреби мешканців.

"Громади не повинні ставитися перед штучним вибором між збереженням економічного потенціалу й забезпеченням базово важливих функцій життєдіяльності міста", — підкреслив мер Харкова.

Асоціація прифронтових міст та громад спільно з Координаційною радою з питань підтримки підприємництва при харківському міському голові пропонує уряду комплекс заходів для збереження підприємств у прифронтових регіонах.

Зокрема, йдеться про такі ініціативи:

знизити податкове навантаження на фонд оплати праці та повернути ставку військового збору до 1,5% для підприємств прифронтових територій;

для підприємств прифронтових територій; запровадити окремі податкові й економічні умови для бізнесу на період воєнного стану ;

; відшкодовувати місцевим бюджетам кошти, втрачені через податкові пільги та заходи підтримки підприємств;

розширити можливості участі бізнесу в державних кредитних, грантових та інвестиційних програмах;

удосконалити механізми страхування та спростити отримання компенсацій за пошкоджене або знищене майно;

запровадити державну програму підтримки підприємств , зокрема пільгове фінансування обладнання для альтернативної генерації та автономного живлення;

, зокрема пільгове фінансування обладнання для альтернативної генерації та автономного живлення; передбачити пріоритетне казначейське обслуговування та проведення платежів за виконаними зобов’язаннями перед підприємствами прифронтових територій.

Голова АПМГ наголошує, що місцевих податкових пільг недостатньо, якщо громади самостійно покривають втрати доходів. На його думку, державна політика має одночасно допомагати підприємствам залишатися в регіонах і забезпечувати громадам ресурси для виконання базових функцій.

"Прифронтові громади мають бути фінансово зацікавлені у збереженні підприємств, а не поставлені перед вибором між підтримкою бізнесу та фінансуванням критично важливих функцій міста й соціальних потреб", — зазначив Терехов.

Зазначається, що запропоновані заходи мають допомогти зберегти робочі місця, виробничі потужності та кадровий потенціал прифронтових регіонів, а також запобігти закриттю й релокації підприємств.

Асоціація закликала уряд невідкладно розглянути пропозиції та розробити механізми їх реалізації.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Терехов звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та прем’єр-міністра Сергія Корецького щодо змін до державного бюджету на 2027 рік. Він пропонує передбачити додаткове фінансування для прифронтових громад, зокрема на освіту, медицину, соціальний захист та відновлення інфраструктури. Ініціативи мають допомогти громадам зберегти фінансову спроможність і забезпечити потреби мешканців в умовах війни.

Також Терехов заявив, що Харків готовий поділитися з Києвом досвідом подолання кризових ситуацій, набутих під час повномасштабної війни. Йдеться про рішення, які допомагають забезпечувати життєдіяльність міста під час обстрілів і перебоїв у роботі критичної інфраструктури. Терехов наголосив на важливості обміну практичним досвідом між українськими містами для реагування на виклики воєнного часу.