Терехов закликав посилити підтримку бізнесу, переселенців і прифронтових громад

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: пресслужба АПМГ

Люди, економіка та підтримка громад мають стати головними пріоритетами державної політики. Йдеться не лише про допомогу прифронтовим територіям, а й про створення умов для збереження населення, підтримки бізнесу, розвитку регіонів та повернення українців, які були змушені виїхати через війну.

Про це заявив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час робочого візиту до Луцька, передає Новини.LIVE.

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Терехов назвав головні умови для збереження та повернення українців

Зазначається, що 7 вересня Терехов разом із т.в.о. голови Волинської ОВА Романом Романюком провів зустрічі зі студентами, медиками, внутрішньо переміщеними особами, журналістами та представниками бізнесу. Серед головних тем були підтримка людей та бізнесу, виклики для місцевого самоврядування та розвиток співпраці між регіонами.

Наскрізною темою поїздки стало збереження людей в Україні та повернення тих, хто виїхав через війну. За словами Терехова, для цього держава має забезпечити чотири основні умови.

"Перше рішення людина приймає — як буде з безпекою. Далі — де я буду жити? Де я буду працювати? Потрібна нормальна зарплата. І четверте — це інфраструктура", — наголосив він.

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Під час зустрічі зі студентами Луцького національного технічного університету Терехов закликав уже сьогодні залучати молодь до розвитку країни. Він також розповів про досвід Харкова зі створення підземних шкіл, які дозволяють дітям навчатися очно навіть під час російських обстрілів.

У Волинському обласному територіальному медичному об’єднанні захисту материнства і дитинства мер Харкова обговорив роботу лікарень під час війни. Він наголосив на необхідності зберігати медичні кадри та посилювати державну підтримку медзакладів, особливо у прифронтових громадах.

Окрему зустріч Терехов провів із переселенцями з Харківської, Херсонської та Донецької областей. Найбільше уваги приділили забезпеченню житлом, доступу дітей до освіти та комплексній підтримці після вимушеного переїзду.

"Потрібна державна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб, насамперед — програма забезпечення житлом", — заявив голова АПМГ.

Під час спілкування з бізнесом Терехов назвав сильну економіку необхідною умовою для фінансування армії, підтримки громад і повернення українців. Серед запропонованих Асоціацією заходів — страхування воєнних ризиків, доступне кредитування та підтримка українського виробника.

"Держава повинна підтримувати бізнес на всіх територіях. Страхування воєнних ризиків, доступне кредитування, підтримка українського виробника — це сьогодні питання не лише економіки, а й національної стійкості", — наголосив Терехов.

Підсумовуючи візит, він закликав посилити співпрацю між тиловими та прифронтовими регіонами. За його словами, обмін досвідом, взаємна підтримка громад і спільна робота над державними рішеннями мають допомогти Україні зберегти людей та створити умови для відновлення.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Ігор Терехов розповів про підготовку Харкова до опалювального сезону та допомогу місту напередодні зими. Йдеться, зокрема, про підтримку міста в умовах воєнних ризиків і підготовку необхідної інфраструктури. Терехов наголосив на важливості своєчасної допомоги Харкову для проходження зимового періоду.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Харкові можуть скоротити тривалість комендантської години. За словами Ігоря Терехова, це дозволить підтримати місцевий бізнес і дати підприємствам більше можливостей для роботи. Водночас остаточне рішення щодо зміни обмежень має ухвалюватися з урахуванням безпекової ситуації.