В Харькове планируют сократить комендантский час — Терехов

Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

В Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака с Всеукраинского молодежного форума "Украина 2036. Архитекторы будущего".

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В Харькове хотят изменить комендантский час

Игорь Терехов рассказал журналистам на мероприятии, что городские власти работают над возможностью сокращения комендантского часа в Харькове. Ожидается, что это позволит местным предпринимателям дольше работать и будет способствовать продолжению работы общественного транспорта.

Окончательное решение об изменении ограничений должен принять Совет обороны Харьковской области. Мэр сообщает, что соответствующий вопрос планируется рассмотреть в ближайшее время.

Город готовится к отопительному сезону

Параллельно Харьков продолжает подготовкук отопительному сезону. Это происходит на фоне сложных прогнозов относительно предстоящей зимы и постоянных российских ударов по энергетической инфраструктуре.

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Игорь Терехов подчеркнул, что городу необходимо быть готовым к возможным трудностям в течение зимних месяцев.

"Нам нужно готовиться к тяжелой зиме. И мы готовимся", — заявил городской голова.

Кроме того, Игорь Терехов рассказал, что, несмотря на риски для безопасности и сложную ситуацию с энергетикой, он не наблюдает оттока населения из Харькова. Мэр отметил, что общается с жителями города и пока не видит среди них желания массово уезжать. Харьковчане продолжают оставаться в своих домах.

Новини.LIVE сообщали, что на этом мероприятии Игорь Терехов сообщил, что в городе уже работают десять подземных школ. Безопасные условия для обучения сейчас обеспечены около 1200 школьникам, которые учатся в две смены. Кроме того, городские власти используют для образовательного процесса семь станций метрополитена и другие укрытия.

Новини.LIVE также писали, что мэр Харькова Игорь Терехов назвал четыре основных фактора, влияющих на решение украинцев оставаться в стране: безопасность, жилье, образование и уровень жизни. В то же время он предположил, что до конца года Украину могут покинуть еще около 200 тысяч человек.