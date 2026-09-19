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Главная Харьков Терехов: в Харьков возвращаются люди, в городе 1,4 млн жителей

Терехов: в Харьков возвращаются люди, в городе 1,4 млн жителей

Ua ru
19 сентября 2026 20:11
Эксклюзив
Терехов: в Харькове сейчас проживает 1,4 млн человек
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Терехов/Facebook

В Харькове в настоящее время проживает около 1,4 млн человек. Среди них 223 тысячи — внутренне перемещенные лица. В городе также стало больше детей, в частности первоклассников.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на ежегодной встрече YES, организованной Фондом Виктора Пинчука.

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В Харькове стало больше первоклассников

По словам Игоря Терехова, рост численности населения в Харькове, в частности, заметно по количеству детей, идущих в школу. Мэр отметил, что это можно увидеть по статистике первоклассников.

Он добавил, что накануне в городе подвели соответствующие статистические итоги. В настоящее время в Харькове проживает около 1,4 млн человек, из которых 223 тысячи — внутренне перемещенные лица.

Терехов также отметил, что в городе фиксируется положительная динамика численности населения.

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"Население увеличилось. И мы видим это по первоклассникам. Буквально вчера мы подвели определенные статистические выводы", — отметил Терехов.

Новини.LIVE сообщали, что Игорь Терехов заявлял, что государство должно создать программу доступного жилья и механизм компенсаций за утраченное жилье. По его словам, это необходимо для того, чтобы украинцы не уезжали за границу, а возвращались в Украину. Терехов также предложил создать государственную компанию-оператора программы жилищного строительства.

Новини.LIVE также писали, что Игорь Терехов предложил снизить НДС на основные продукты питания и лекарства с 20% до 5%. Он считает, что это должно поддержать украинских производителей, но в то же время необходимо контролировать наценки в торговых сетях. Терехов также выступил против введения НДС для индивидуальных предпринимателей, заявив, что это может способствовать уходу бизнеса в тень.

Харьков украинцы Харьковская область переселенцы Игорь Терехов ВПЛ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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