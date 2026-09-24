Терехов озвучив пропозиції прифронтових громад до бюджету-2027

Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Під час засідання правління Асоціації прифронтових міст та громад її голова, мер Харкова Ігор Терехов озвучив пропозиції організації до проєкту Державного бюджету України на 2027 рік. Серед ключових питань — збільшення фінансування для відновлення та підтримки прифронтових громад, збереження їхньої фінансової спроможності, зміцнення енергетичної стійкості, розвиток соціальної сфери та реалізація важливих інфраструктурних проєктів.

Про це повідомила пресслужба Асоціації прифронтових міст та громад України, передає Новини.LIVE.

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Пропозиції АПМГ до Держбюджету-2027

Участь в засіданні взяли керівники громад, нардепи — представники міжфракційних депутатських об’єднань "Прифронтові території" та "ВПО України".

Засідання правління Асоціації прифронтових міст та громад. Фото: АПМГ

"Питання, які ми обговорюємо безпосередньо стосуються фінансової спроможності наших громад, підтримки людей і бізнесу та тих рішень, які необхідно було ухвалити ще вчора. Тому дуже розраховую на відверту і конструктивну розмову. Люди в наших громадах чекають конкретних державних рішень", — зазначив Терехов.

Сукупна потреба прифронтових громад у додаткових ресурсах становить майже 67 мільярдів гривень, а ще 8,4 мільярда гривень необхідно спрямувати на 51 пріоритетний інвестиційний проєкт у сфері медицини, енергетики, житлової сфери та водопостачання. Загальний обсяг прорахованих пропозицій сягає 75 мільярдів гривень.

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"Ми прийшли не з переліком побажань. Фахівці Асоціації прорахували практично кожен з запропонованих напрямок. На сьогодні ми маємо пакет пропозицій на 75 мільярдів гривень. За цією цифрою стоять дуже конкретні речі: водогони і системи водовідведення, лікарні, укриття, енергетика, житло та комунальна інфраструктура. Тобто об’єкти, від яких у прямому сенсі залежить, чи залишатимуться люди у своїх громадах, і чи зможуть ці громади нормально працювати", — каже Терехов.

Серед основних пропозицій прифронтових регіонів до бюджету-2027:

залишення 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у місцевих бюджетах з обов'язковим спрямуванням додаткових 4% на ремонт комунальних мереж, транспорт і соціальну сферу;

скасування вилучення реверсної дотації з бюджетів громад, що функціонують в умовах бойових дій;

повне фінансування компенсації різниці в тарифах (у проєкті передбачено 18,2 млрд грн);

збільшення освітньої субвенції щонайменше на 25 млрд грн для поступового підвищення зарплат учителям до 2-3 прожиткових мінімумів;

підвищення мінімальної заробітної плати з 9 546 грн до 10 тис. грн, а мінімальної пенсії — до 6 тис. грн;

передбачити достатні ресурси на соціальні послуги, підтримку сімей із дітьми, людей з інвалідністю, критичну інфраструктуру, енергетичну стійкість і поводження з відходами від руйнувань.

Учасники засідання схвалили пропозиції щодо збереження 64% надходжень ПДФО, компенсації тарифної різниці та можливості використовувати невитрачені бюджетні кошти в наступних бюджетних періодах.

Такий механізм пропонують застосовувати, якщо виконання проєктів затримується через безпекові ризики або несвоєчасне надходження фінансування.

Водночас народні депутати обговорили необхідність законодавчого захисту для громадян, які залишаються працювати й жити у прифронтових громадах.

Зокрема, йшлося про додаткові гарантії для працівників, які забезпечують життєдіяльність громад в умовах постійної небезпеки, а також про врахування особливостей таких умов праці під час обчислення пенсійного стажу.

За словами Терехова, підтримка тих, хто сьогодні лишається та працює поруч з війною, це водночас і питання нинішньої стійкості та майбутнього цих територій.

Він наголосив, що АПМГ разом із нардепами продовжать доопрацювання відповідного законопроєкту та після завершення роботи над текстом перейде до його реєстрації у Раді.

"Громади найкраще бачать потреби людей і територій. Уряд формує державний бюджет і державну політику, а парламент ухвалює остаточні рішення. І наше завдання зробити так, щоб у цьому процесі голос прифронтових громад не загубився. Бо від всіх цих цифр, зрештою, залежить найголовніше. Здатність наших громад працювати, відновлюватись і забезпечувати нормальне життя для людей, там до сьогодні найважче", — додав Терехов.

Як писали Новини.LIVE, у Харкові пропонують врегулювати діяльність ОСББ у будинках, які були повністю знищені внаслідок бойових дій. Терехов вважає, що після руйнування таких будинків об’єднання співвласників мають автоматично припиняти діяльність. Також він пропонує врегулювати заборгованість перед комунальними підприємствами та мешканців.

Раніше Терехов повідомив, що наразі у Харкові проживає близько 1,4 млн людей. Серед них 233 тисячі осіб є внутрішньо переміщеними. Крім того, у місті побільшало дітей.