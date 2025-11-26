Игорь Терехов ответил, сколько руководителей РГА в Харькове уехали во время войны — интервью

Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Ни один из руководителей райадминистраций Харькова не покинул город с начала полномасштабного вторжения. Уже на второй день российского вторжения все руководители районов подтвердили готовность работать несмотря на прямые угрозы жизни.

Об этом рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов в интервью Новини.LIVE.

Терехов о работе руководителей РГА

Мэр Харькова отметил, что утром 25 февраля 2022 года он собрал руководителей районов и попросил каждого принять личное решение — остаться в городе и продолжать работу или уехать, учитывая риски для их семей.

По его словам, все руководители районов приняли решение остаться в Харькове и выполнять свои обязанности в условиях активных боевых действий.

"На второй день войны я собрал всех и сказал: "Я хочу, чтобы за сегодня каждый из вас решил, кто выезжает, а кто остается. Я буду рассчитывать на тех, кто остается. Прекрасно понимаю каждого, понимаю, как тяжело, но хочу, чтобы вы определились". Я благодарен сегодня своей команде, всем главам райадминистраций, потому что среди них никто не уехал. Было и сейчас сохраняется, такое единство, которое важно для нас всех", — сказал Терехов.

Мэр также добавил, что часть работников городских структур впоследствии присоединились к армии — в частности, в ряды 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая активно участвует в обороне Харьковщины.

