Ігор Терехов відповів, скільки керівників РДА у Харкові виїхали під час війни — інтерв'ю

Жоден із керівників райадміністрацій Харкова не залишив місто від початку повномасштабного вторгнення. Уже на другий день російського вторгнення всі очільники районів підтвердили готовність працювати попри прямі загрози життю.

Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю Новини.LIVE.

Мер Харкова зазначив, що вранці 25 лютого 2022 року він зібрав керівників районів та попросив кожного ухвалити особисте рішення — залишитися в місті й продовжувати роботу або виїхати з огляду на ризики для їхніх родин.

За його словами, усі керівники районів ухвалили рішення залишитися в Харкові та виконувати свої обов'язки в умовах активних бойових дій.

"На другий день війни я зібрав усіх і сказав: "Я хочу, щоб за сьогодні кожен із вас вирішив, хто виїжджає, а хто залишається. Я буду розраховувати на тих, хто залишається. Чудово розумію кожного, розумію, як важко, але хочу, щоб ви визначилися". Я вдячний сьогодні своїй команді, усім головам райадміністрацій, бо серед них ніхто не виїхав. Була і зараз зберігається, така єдність, яка важлива для нас всіх", — сказав Терехов.

Мер також додав, що частина працівників міських структур згодом долучилися до війська — зокрема, до лав 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка бере активну участь в обороні Харківщини.

