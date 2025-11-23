Ситуация с энергетикой в Харькове - Терехов сделал заявление

Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

В Харькове продолжают работать над восстановлением энергетической инфраструктуры после российских обстрелов. Сейчас главная цель власти - вернуть свет в дома горожан.

Об этом во время форума "Жизнь рядом с фронтом: безопасность, здоровье, образование, социальная поддержка" рассказал городской голова Харькова и председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Какая энергетическая ситуация в Харькове

Терехов отметил, что не может раскрывать подробностей по восстановлению энергообъектов, поскольку любая информация может быть использована российскими войсками для планирования новых ударов. В то же время он подчеркнул, что работы продолжаются непрерывно, и городская команда делает все возможное, чтобы харьковчане как можно быстрее почувствовали результат в своих домах.

"Я не очень хочу комментировать, потому что так мы даем врагу определенные посылы, которые не хотелось бы давать. Мы работаем для того, чтобы все было и харьковчане видят этот результат в своих домах", — сказал Терехов.

