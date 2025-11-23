Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов прокомментировал ситуацию с энергетикой в Харькове

Терехов прокомментировал ситуацию с энергетикой в Харькове

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 13:11
обновлено: 13:12
Ситуация с энергетикой в Харькове - Терехов сделал заявление
Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

В Харькове продолжают работать над восстановлением энергетической инфраструктуры после российских обстрелов. Сейчас главная цель власти - вернуть свет в дома горожан.

Об этом во время форума "Жизнь рядом с фронтом: безопасность, здоровье, образование, социальная поддержка" рассказал городской голова Харькова и председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Реклама
Читайте также:

Какая энергетическая ситуация в Харькове

Терехов отметил, что не может раскрывать подробностей по восстановлению энергообъектов, поскольку любая информация может быть использована российскими войсками для планирования новых ударов. В то же время он подчеркнул, что работы продолжаются непрерывно, и городская команда делает все возможное, чтобы харьковчане как можно быстрее почувствовали результат в своих домах.

"Я не очень хочу комментировать, потому что так мы даем врагу определенные посылы, которые не хотелось бы давать. Мы работаем для того, чтобы все было и харьковчане видят этот результат в своих домах", — сказал Терехов.

Ранее сообщалось, что в Харькове построят подземный детский сад. Игорь Терехов рассказал, сколько средств необходимо для строительства.

А также Терехов озвучил свою позицию относительно новых мирных инициатив для Украины.

Харьков электроэнергия Игорь Терехов энергетика свет
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации