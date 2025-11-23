Ситуація з енергетикою в Харкові — Терехов зробив заяву

Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

У Харкові продовжують працювати над відновленням енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. Наразі головна мета влади — повернути світло в оселі містян.

Про це під час форуму "Життя поруч з фронтом: безпека, здоров'я, освіта, соціальна підтримка" розповів міський голова Харкова та голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Яка енергетична ситуація у Харкові

Терехов наголосив, що не може розкривати подробиць щодо відновлення енергооб'єктів, оскільки будь-яка інформація може бути використана російськими військами для планування нових ударів. Водночас він підкреслив, що роботи тривають безперервно, і міська команда робить усе можливе, щоб харків'яни якнайшвидше відчули результат у своїх домівках.

"Я не дуже хочу коментувати, тому що так ми даємо ворогу певні посили, які не хотілося б давати. Ми працюємо для того, щоб все було і харків'яни бачать цей результат у своїх домівках", — сказав Терехов.

