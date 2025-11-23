Відео
Головна Харків Терехов прокоментував ситуацію з енергетикою в Харкові

Терехов прокоментував ситуацію з енергетикою в Харкові

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 13:11
Оновлено: 13:12
Ситуація з енергетикою в Харкові — Терехов зробив заяву
Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

У Харкові продовжують працювати над відновленням енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. Наразі головна мета влади — повернути світло в оселі містян.

Про це під час форуму "Життя поруч з фронтом: безпека, здоров'я, освіта, соціальна підтримка" розповів міський голова Харкова та голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Читайте також:

Яка енергетична ситуація у Харкові

Терехов наголосив, що не може розкривати подробиць щодо відновлення енергооб'єктів, оскільки будь-яка інформація може бути використана російськими військами для планування нових ударів. Водночас він підкреслив, що роботи тривають безперервно, і міська команда робить усе можливе, щоб харків'яни якнайшвидше відчули результат у своїх домівках.

"Я не дуже хочу коментувати, тому що так ми даємо ворогу певні посили, які не хотілося б давати. Ми працюємо для того, щоб все було і харків'яни бачать цей результат у своїх домівках", — сказав Терехов.

Раніше повідомлялося, що у Харкові збудують підземний дитячий садок. Ігор Терехов розповів, скільки коштів необхідно для будівництва.

А також Терехов озвучив свою позицію щодо нових мирних ініціатив для України.

Харків електроенергія Ігор Терехов енергетика світло
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
