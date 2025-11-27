Бізнес лишається у Харкові - Терехов пояснив ситуацію

Ігор Терехов. Фото: Facebook Ігоря Терехова

Харків зберігає дивовижну стійкість бізнес-середовища. Підприємці не заишають місто, навіть попри щоденні обстріли та загрози.

Про це розповів міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Бізнес лишається у Харкові

За словами мера, більшість харківських підприємців залишилися у місті навіть після прямих влучань по їхніх закладах і виробничих приміщеннях. Попри руйнування, вони відновлювали свою справу й продовжували працювати в умовах прифронтового міста.

Терехов підкреслив, що вдячний містянам за їхню витримку та відданість Харкову. Він зазначив, що навіть ті бізнеси, які тимчасово релокувалися, не розривають зв’язок із містом.

"Так, хтось переїхав, але вони приїжджають до Харкова, і завжди телефонують, і пишуть. Вони живуть Харковом і мріють повернутись", — додав мер.

Міська влада, зі свого боку, постійно спілкується як із малими підприємцями, так і з великими промисловими компаніями, аби підтримати їхню присутність у Харкові.

Нагадаємо, що Ігор Терехов розповів, що Харків запровадив безпрецедентні пільги для бізнесу. У місті повністю скасували всі місцеві податки та збори.

