Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов розкрив, чи лишається бізнес працювати у Харкові

Терехов розкрив, чи лишається бізнес працювати у Харкові

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 15:06
Бізнес лишається у Харкові - Терехов пояснив ситуацію
Ігор Терехов. Фото: Facebook Ігоря Терехова

Харків зберігає дивовижну стійкість бізнес-середовища. Підприємці не заишають місто, навіть попри щоденні обстріли та загрози.

Про це розповів міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Бізнес лишається у Харкові

За словами мера, більшість харківських підприємців залишилися у місті навіть після прямих влучань по їхніх закладах і виробничих приміщеннях. Попри руйнування, вони відновлювали свою справу й продовжували працювати в умовах прифронтового міста.

Терехов підкреслив, що вдячний містянам за їхню витримку та відданість Харкову. Він зазначив, що навіть ті бізнеси, які тимчасово релокувалися, не розривають зв’язок із містом.

"Так, хтось переїхав, але вони приїжджають до Харкова, і завжди телефонують, і пишуть. Вони живуть Харковом і мріють повернутись", — додав мер.

Міська влада, зі свого боку, постійно спілкується як із малими підприємцями, так і з великими промисловими компаніями, аби підтримати їхню присутність у Харкові.

Нагадаємо, що Ігор Терехов розповів, що Харків запровадив безпрецедентні пільги для бізнесу. У місті повністю скасували всі місцеві податки та збори.

Раніше міський голова пояснив, чому у Харкові ретельно дбають про чистоту. За його словами, це вже традиція та "фішка".

Харків обстріли Ігор Терехов бізнес війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації