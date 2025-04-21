В Харькове появилась новая подземная школа — фото

Подземная школа в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харькове, в Основянском районе, открылась новая подземная школа, способная принять более 300 учеников. Это уникальное учебное заведение стало ответом на насущную потребность микрорайона, расположенного вдали от центра города и станций метро, в безопасном месте для очного обучения.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в комментарии Новини.LIVE.

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В Харькове появилась новая подземная школа

По словам городского головы, идея построить школу именно здесь возникла еще прошлым летом, когда Игорь Терехов посетил район и провел встречу с родителями и педагогами. После обсуждения было принято решение возвести подземное учебное заведение, которое бы обеспечило детям возможность учиться в безопасных условиях, несмотря на сложную ситуацию.

"Когда я был здесь летом прошлого года, мы встретились с родителями и учителями и договорились построить именно здесь подземную школу", — напомнил Игорь Терехов.

Школа рассчитана на 377 учеников, что покрывает около 90% образовательных потребностей района. Сейчас здесь уже проходит очное обучение с 1 по 11 класс.

Дети в подземной школе в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Подземная школа в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Дети в подземной школе в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Новая подземная школа в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Харькове планируется создать еще три подземные школы.

Также мы писали, что в Запорожье завершают строительство первой подземной школы. Она станет надежным укрытием и современным учебным пространством для 1000 детей.