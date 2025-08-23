Разрушенный Харьков - сколько денег надо на восстановление

Игорь Терехов. Фото из Facebook Терехова

Чтобы восстановить Харьков полностью — как был до войны — нужно 10 миллиардов евро. По состоянию на сейчас в городе повреждено около 12 тысяч объектов, из них 9 тысяч — жилые дома.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в интервью Новини.LIVE.

Сколько домов повреждено в Харькове

Мэр сообщил, что часть разрушенных домов уже снесена, еще часть придется снести.

"К сожалению, некоторые дома восстановить невозможно. Несмотря на это, с начала войны мы восстановили 1 400 жилых зданий", — сказал он.

По его словам, самый большой вызов сегодня — обеспечение харьковчан жильем. Ведь ресурсы ограничены, а городской бюджет приходится балансировать между помощью людям, поддержкой военных, бесплатным транспортом и питанием.

"Критическая инфраструктура очень повреждена. И мы работаем над этим. Проблема жилья — первоплановая проблема, с которой сегодня мы столкнулись и которую нам нужно всем вместе решать", — добавил Терехов.

Напомним, сегодня Харьков празднует День города. Городу-герою исполняется 371 год.

В понедельник, 18 августа, российские захватчики прицельно ударили беспилотниками по жилой многоэтажке в Индустриальном районе. В доме было 119 квартир, в которых проживало 300 человек. На момент обстрела дома были около половины из них.

В результате вражеского обстрела погибли семь человек, в том числе двое детей. Еще 24 человека пострадали. Двух человек удалось спасти работникам ГСЧС.