Разрушенный Харьков - сколько денег надо на восстановление

Отстройка Харькова — Терехов сообщил, сколько денег понадобится
Чтобы восстановить Харьков полностью — как был до войны — нужно 10 миллиардов евро. По состоянию на сейчас в городе повреждено около 12 тысяч объектов, из них 9 тысяч — жилые дома.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в интервью Новини.LIVE.
Сколько домов повреждено в Харькове
Мэр сообщил, что часть разрушенных домов уже снесена, еще часть придется снести.
"К сожалению, некоторые дома восстановить невозможно. Несмотря на это, с начала войны мы восстановили 1 400 жилых зданий", — сказал он.
По его словам, самый большой вызов сегодня — обеспечение харьковчан жильем. Ведь ресурсы ограничены, а городской бюджет приходится балансировать между помощью людям, поддержкой военных, бесплатным транспортом и питанием.
"Критическая инфраструктура очень повреждена. И мы работаем над этим. Проблема жилья — первоплановая проблема, с которой сегодня мы столкнулись и которую нам нужно всем вместе решать", — добавил Терехов.
Напомним, сегодня Харьков празднует День города. Городу-герою исполняется 371 год.
В понедельник, 18 августа, российские захватчики прицельно ударили беспилотниками по жилой многоэтажке в Индустриальном районе. В доме было 119 квартир, в которых проживало 300 человек. На момент обстрела дома были около половины из них.
В результате вражеского обстрела погибли семь человек, в том числе двое детей. Еще 24 человека пострадали. Двух человек удалось спасти работникам ГСЧС.
