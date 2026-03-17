Терехов рассказал, как Харьков готовится к следующей зиме

Дата публикации 17 марта 2026 19:33
Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

17 марта городской голова Харькова Игорь Терехов поздравил работников КП "Харьковские тепловые сети" с Днем работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Мэр вручил коммунальщикам почетные награды и поблагодарил за работу в самый тяжелый зимний период. Также Игорь Терехов заявил, что город уже начал готовиться к следующей зиме.

Об этом сообщает Харьковский городской совет, передает Новини.LIVE.

Терехов награждает тепловика
Игорь Терехов награждает тепловика. Фото: Харьковский городской совет

Городской голова Харькова Игорь Терехов 17 марта поздравил коллектив КП "Харьковские тепловые сети" с профессиональным праздником и вручил работникам почетные награды. Также работникам КП "Харьковские тепловые сети" вручены нагрудные знаки "За заслуги перед городом-героем Украины Харьков" II и III степеней и ценные подарки.

Во время встречи мэр подчеркнул, что именно благодаря работе тепловиков Харьков смог пройти эту зиму. По его словам, прошлый сезон стал самым тяжелым за всю историю города и страны — по энергетической и тепловой инфраструктуре Харькова было более 50 обстрелов. Несмотря на это, коммунальщики смогли удержать систему и обеспечить работу города.

Харьков готовится к следующей зиме

По словам Игоря Терехова, в городе внедряют систему, которой раньше не было — речь идет об установке когенерационного оборудования, модульных котельных и бурении скважин.

Речь Игоря Терехов перед тепловиками
Игорь Терехов на встрече с тепловиками. Фото: Харьковский городской совет

"Впереди много работы, но я уверен, что вместе мы со всем справимся", — подчеркнул Игорь Терехов.

Ранее мы сообщали, что городской голова Игорь Терехов провел встречу с мусульманской общиной Харькова. На встрече мэр поблагодарил представителей общины за участие в обороне Украины и волонтерской работе.

Также мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов предложил стратегию поддержки пожилых людей. Это будет развитие системы социального ухода, медицинской профилактики, современных сервисов поддержки и безбарьерной среды.

Харьков Игорь Терехов энергосистема
Дмитрий Крючков - редактор, Харьков
Автор:
Дмитрий Крючков
