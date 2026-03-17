Терехов рассказал, как Харьков готовится к следующей зиме

Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

17 марта городской голова Харькова Игорь Терехов поздравил работников КП "Харьковские тепловые сети" с Днем работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Мэр вручил коммунальщикам почетные награды и поблагодарил за работу в самый тяжелый зимний период. Также Игорь Терехов заявил, что город уже начал готовиться к следующей зиме.

Об этом сообщает Харьковский городской совет, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Игорь Терехов награждает тепловика. Фото: Харьковский городской совет

Также работникам КП "Харьковские тепловые сети" вручены нагрудные знаки "За заслуги перед городом-героем Украины Харьков" II и III степеней и ценные подарки.

Во время встречи мэр подчеркнул, что именно благодаря работе тепловиков Харьков смог пройти эту зиму. По его словам, прошлый сезон стал самым тяжелым за всю историю города и страны — по энергетической и тепловой инфраструктуре Харькова было более 50 обстрелов. Несмотря на это, коммунальщики смогли удержать систему и обеспечить работу города.

Харьков готовится к следующей зиме

По словам Игоря Терехова, в городе внедряют систему, которой раньше не было — речь идет об установке когенерационного оборудования, модульных котельных и бурении скважин.

Игорь Терехов на встрече с тепловиками. Фото: Харьковский городской совет

"Впереди много работы, но я уверен, что вместе мы со всем справимся", — подчеркнул Игорь Терехов.

