Терехов розповів, як Харків готується до наступної зими

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 19:33
Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

17 березня міський голова Харкова Ігор Терехов привітав працівників КП "Харківські теплові мережі" з Днем працівника житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Мер вручив комунальникам почесні нагороди та подякував за роботу в найважчий зимовий період. Також Ігор Терехов заявив, що місто вже почало готуватися до наступної зими.

Про це повідомляє Харківська міська рада, передає Новини.LIVE.

Терехов нагороджує тепловиків
Ігор Терехов нагороджує тепловика. Фото: Харківська міська рада

Міський голова Харкова Ігор Терехов 17 березня привітав колектив КП "Харківські теплові мережі" з професійним святом та вручив працівникам почесні нагороди. Також працівникам КП "Харківські теплові мережі" вручено нагрудні знаки "За заслуги перед містом-героєм України Харків" II та III ступенів і цінні подарунки.

Під час зустрічі мер наголосив, що саме завдяки роботі тепловиків Харків зміг пройти цю зиму. За його словами, минулий сезон став найважчим за всю історію міста й країни — по енергетичній і тепловій інфраструктурі Харкова було понад 50 обстрілів. Попри це, комунальники змогли втримати систему і забезпечити роботу міста.

Харків готується до наступної зими

За словами Ігора Терехова, в місті впроваджують систему, якої раніше не було — йдеться про встановлення когенераційного обладнання, модульних котелень та буріння свердловин.

Промова Ігора Терехов перед тепловиками
Ігор Терехов на зустрічі з тепловиками. Фото: Харківська міська рада

"Попереду багато роботи, але я впевнений, що разом ми з усім впораємося", — підкреслив Ігор Терехов.

Раніше ми повідомляли, що міський голова Ігор Терехов провів зустріч із мусульманською громадою Харкова. На зустрічі мер подякував представникам громади за участь в обороні України та волонтерській роботі.

Також ми писали, що мер Харкова Ігор Терехов запропонував стратегію підтримки людей похилого віку. Це буде розвиток системи соціального догляду, медичної профілактики, сучасних сервісів підтримки та безбар'єрного середовища.

Харків Ігор Терехов енергосистема
Дмитро Крючков - редактор, Харків
Автор:
Дмитро Крючков
