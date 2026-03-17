Терехов розповів, як Харків готується до наступної зими

Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

17 березня міський голова Харкова Ігор Терехов привітав працівників КП "Харківські теплові мережі" з Днем працівника житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Мер вручив комунальникам почесні нагороди та подякував за роботу в найважчий зимовий період. Також Ігор Терехов заявив, що місто вже почало готуватися до наступної зими.

Реклама

Ігор Терехов нагороджує тепловика. Фото: Харківська міська рада

Міський голова Харкова Ігор Терехов 17 березня привітав колектив КП "Харківські теплові мережі" з професійним святом та вручив працівникам почесні нагороди. Також працівникам КП "Харківські теплові мережі" вручено нагрудні знаки "За заслуги перед містом-героєм України Харків" II та III ступенів і цінні подарунки.

Під час зустрічі мер наголосив, що саме завдяки роботі тепловиків Харків зміг пройти цю зиму. За його словами, минулий сезон став найважчим за всю історію міста й країни — по енергетичній і тепловій інфраструктурі Харкова було понад 50 обстрілів. Попри це, комунальники змогли втримати систему і забезпечити роботу міста.

Харків готується до наступної зими

За словами Ігора Терехова, в місті впроваджують систему, якої раніше не було — йдеться про встановлення когенераційного обладнання, модульних котелень та буріння свердловин.

Ігор Терехов на зустрічі з тепловиками. Фото: Харківська міська рада

"Попереду багато роботи, але я впевнений, що разом ми з усім впораємося", — підкреслив Ігор Терехов.

