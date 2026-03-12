Терехов предложил разработать стратегию поддержки пожилых людей

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Facebook

Городской голова Харькова, лидер Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПГГ) Игорь Терехов предложил разработать долгосрочную государственную стратегию поддержки пожилых людей. По его словам, документ должен предусматривать развитие системы социального ухода, медицинской профилактики, современных сервисов поддержки и безбарьерной среды.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Игоря Терехова.

Реклама

Читайте также:

Терехов о поддержке пенсионеров

Глава АПГГ отметил, что демографическая ситуация и последствия войны делают вопрос поддержки старшего поколения одним из ключевых, ведь сегодня в Украине проживает более 10 млн пенсионеров, и эта цифра будет расти.

"Самая большая проблема старшего возраста — одиночество. По оценкам гуманитарных организаций, более половины пожилых людей в Украине чувствует себя брошенными. И это вызов, на который государство должно ответить", — отметил Терехов.

Среди предложений главы Ассоциации — формирование системной модели социального ухода, сочетающей государственные гарантии, развитие коммунальных социальных служб и привлечение общественных и частных организаций. В частности, предлагается развивать сеть патронатных служб, которые смогут обеспечивать домашний уход, помощь в быту и социальное сопровождение пожилых людей.

Также среди предложений — ввести налоговые стимулы для частных провайдеров социальных услуг, что позволит расширить доступность сервисов и уменьшить нагрузку на государственную систему социальной защиты.

"Система социального ухода — это не только социальная политика. Это еще и новые рабочие места. Такая система может создать до 100-150 тысяч рабочих мест в сфере ухода. Таким образом, развитие социальных сервисов может стать важным источником занятости и развития локальных экономик", — констатировал Игорь Терехов.

Недавно Игорь Терехов высказался относительно перемирия. Он отметил, что сценарий "замораживания войны" для Украины неприемлем. По его словам, Украине нужен исключительно настоящий мир с гарантиями безопасности.

Ранее городской голова Харькова поделился планами на следующую зиму. Терехов также рассказал, как Харьков пережил отопительный сезон 2025-2026 и какие вызовы удалось преодолеть.

Напомним, что Терехов заявлял, что прифронтовые громады находятся в зоне особого демографического риска. По его словам, государство должно обеспечить отдельный пакет поддержки рождаемости.