Терехов встретился с мусульманской общиной Харькова на ифтаре

Терехов с военными. Фото: Харьковский городской совет

16 марта городской голова Харькова Игорь Терехов встретился с представителями мусульманской общины города. Мероприятие состоялось в формате ифтара — традиционной вечерней трапезы во время Рамадана. Во время встречи стороны обсудили жизнь Харькова в условиях военного положения, гуманитарную помощь и координацию совместных усилий для поддержки горожан. Также мэр поблагодарил представителей громады за участие в обороне Украины и волонтерской работе.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

Помощь городу, волонтерство и единство громады

Вечерняя трапеза во время Рамадана. Фото: Харьковский городской совет

Игорь Терехов отметил вклад мусульманской общины в укрепление обороноспособности региона и социальную поддержку людей. По его словам, представители общины с первых дней полномасштабного вторжения присоединились к защите страны, волонтерству и гуманитарной работе.

Мэр поблагодарил мусульманскую общину за стойкость и за то, что она остается вместе с Харьковом в сложное для города время.

Терехов с представителями мусульманской общины. Фото: Харьковский городской совет

"Многие представители общины сейчас защищают Украину на фронте, занимаются волонтерством, доставляют гуманитарную помощь и поддерживают тех, кто больше всего в этом нуждается. Такая позиция свидетельствует о сплоченности сообщества", — отметил Игорь Терехов.

Рамадан в Харькове

Рамадан в Харькове в 2026 году начался в четверг, 19 февраля, и продлится 29-30 дней. Точные даты сухура (предрассветной трапезы) и ифтара (вечернего разговения) зависят от ежедневного расписания восхода и захода солнца, который устанавливается согласно календарю Рамадана. Рамадан — это девятый месяц исламского лунного календаря, священное время поста (ураза), духовного очищения, чтения Корана и молитвы, один из пяти столпов ислама. В течение 29-30 дней правоверные мусульмане отказываются от еды, питья, курения и интимной близости от рассвета до заката.

