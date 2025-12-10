Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов розповів про критично важливе оновлення для шпиталю

Терехов розповів про критично важливе оновлення для шпиталю

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 21:49
Харків отримав ендоскопічний комплекс для військового шпиталю
Ігор Терехов у військовому шпиталю. Фото: Telegram Ігоря Терехова

Харків продовжує посилювати військову медицину, зосереджуючи ресурси на збереженні життя українських захисників. Підтримка медичних підрозділів, які щодня рятують поранених бійців, залишається одним із ключових пріоритетів міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. 

Реклама
Читайте також:
Терехов розповів про критично важливе оновлення для шпиталю - фото 1
Пост Терехова. Фото: скриншот

Ендоскопічний комплекс для військового шпиталю

У травні Харків передав військовому шпиталю 15 мільйонів гривень на закупівлю медичного обладнання. Після консультацій медична команда самостійно визначила, що найбільш необхідним є сучасний ендоскопічний комплекс. Терехов зазначив, що це високоточна японська система, яка дозволяє діагностувати складні поранення внутрішніх органів, знаходити дрібні уламки та проводити малотравматичні операції.

Реклама

Новий комплекс уже працює у шпиталі, підвищуючи якість діагностики та швидкість надання допомоги. Міський голова наголосив, що це критично важливе оновлення для установи, яка кожного дня приймає поранених військових.

"Дякую кожному лікарю і загалом команді шпиталю за їхню щоденну важку працю! Ми зі свого боку продовжуватимемо підтримку й надалі. І в бюджеті наступного року ми вже, як і завжди, передбачили фінансування підтримки військових частин та, зокрема, шпиталю. Бо, повторюся, під час війни немає і не може бути нічого ціннішого за життя і здоров’я тих, хто захищає Україну", — заявив він.

Реклама
Терехов розповів про критично важливе оновлення для шпиталю - фото 2
Ігор Терехов у військовому шпиталю. Фото: Telegram Ігоря Терехова
Терехов розповів про критично важливе оновлення для шпиталю - фото 3
Ендоскопічний комплекс для військового шпиталю. Фото: Telegram Ігоря Терехова

Нагадаємо, Терехов розповів, скількох дітей можуть навчати підземні школи у Харкові. За його словами, підземні школи будують у середньому за 9 місяців.

Раніше Терехов повідомив, що у Харкові збудують перший в Україні підземний дитячий садок

Харків медики військові Ігор Терехов війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації