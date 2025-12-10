Харків отримав ендоскопічний комплекс для військового шпиталю

Ігор Терехов у військовому шпиталю. Фото: Telegram Ігоря Терехова

Харків продовжує посилювати військову медицину, зосереджуючи ресурси на збереженні життя українських захисників. Підтримка медичних підрозділів, які щодня рятують поранених бійців, залишається одним із ключових пріоритетів міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Ендоскопічний комплекс для військового шпиталю

У травні Харків передав військовому шпиталю 15 мільйонів гривень на закупівлю медичного обладнання. Після консультацій медична команда самостійно визначила, що найбільш необхідним є сучасний ендоскопічний комплекс. Терехов зазначив, що це високоточна японська система, яка дозволяє діагностувати складні поранення внутрішніх органів, знаходити дрібні уламки та проводити малотравматичні операції.

Новий комплекс уже працює у шпиталі, підвищуючи якість діагностики та швидкість надання допомоги. Міський голова наголосив, що це критично важливе оновлення для установи, яка кожного дня приймає поранених військових.

"Дякую кожному лікарю і загалом команді шпиталю за їхню щоденну важку працю! Ми зі свого боку продовжуватимемо підтримку й надалі. І в бюджеті наступного року ми вже, як і завжди, передбачили фінансування підтримки військових частин та, зокрема, шпиталю. Бо, повторюся, під час війни немає і не може бути нічого ціннішого за життя і здоров’я тих, хто захищає Україну", — заявив він.

Ігор Терехов у військовому шпиталю. Фото: Telegram Ігоря Терехова

Ендоскопічний комплекс для військового шпиталю. Фото: Telegram Ігоря Терехова

Нагадаємо, Терехов розповів, скількох дітей можуть навчати підземні школи у Харкові. За його словами, підземні школи будують у середньому за 9 місяців.

Раніше Терехов повідомив, що у Харкові збудують перший в Україні підземний дитячий садок.