Терехов рассказал, какими ракетами оккупанты обстреляли Харьков
Городской голова Харькова рассказал подробности об ударе российских оккупантов по городу. По его словам, враг использовал ракеты "Искандер".
Об этом Игорь Терехов сказал в эфире телемарафона.
Обстрел Харькова
Терехов сообщил, что количество пострадавших в результате российского обстрела не изменилось.
"Сначала нам говорили правоохранители, что это ракеты С-300, которые всегда запускают по Харькову. Но потом оперативно-следственная группа, которая приехала на место происшествия, выяснила, что это были "Искандеры". Пять мощных взрывов", — рассказал он.
Напомним, российские оккупанты выпустили пять ракет С-300 по Холодногорскому району Харькова. В результате этого есть раненые.
Также мы писали, что в результате российского обстрела повреждены здания, пятеро раненых и семиметровая воронка. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов подчеркнул, что враг снова калечит гражданских.
Добавим, за минувшие сутки в Николаевской области из-за вражеских ударов потерпели разрушения еще пять гражданских объектов. На сегодня, 16 сентября, общее количество поврежденных домов составляет более 18 тысяч.