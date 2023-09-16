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Терехов рассказал, какими ракетами оккупанты обстреляли Харьков

16 сентября 2023 20:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Терехов рассказал, какими ракетами оккупанты обстреляли Харьков
Городской голова Харькова Игорь Терехов. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Городской голова Харькова рассказал подробности об ударе российских оккупантов по городу. По его словам, враг использовал ракеты "Искандер".

Об этом Игорь Терехов сказал в эфире телемарафона.

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Терехов сообщил, что количество пострадавших в результате российского обстрела не изменилось.

"Сначала нам говорили правоохранители, что это ракеты С-300, которые всегда запускают по Харькову. Но потом оперативно-следственная группа, которая приехала на место происшествия, выяснила, что это были "Искандеры". Пять мощных взрывов", — рассказал он.

Напомним, российские оккупанты выпустили пять ракет С-300 по Холодногорскому району Харькова. В результате этого есть раненые.

Также мы писали, что в результате российского обстрела повреждены здания, пятеро раненых и семиметровая воронка. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов подчеркнул, что враг снова калечит гражданских.

Добавим, за минувшие сутки в Николаевской области из-за вражеских ударов потерпели разрушения еще пять гражданских объектов. На сегодня, 16 сентября, общее количество поврежденных домов составляет более 18 тысяч.

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