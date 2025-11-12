Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов рассказал европейцам, как Харьков живет под обстрелами РФ

Терехов рассказал европейцам, как Харьков живет под обстрелами РФ

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 16:42
обновлено: 16:55
Терехов рассказал о жизни под обстрелами в Страсбурге
Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

Харьковский городской голова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов во время визита в Страсбург выступил на сессии Еврометрополии. После его речи депутаты аплодировали стоя — в знак солидарности с городом, который уже более трех с половиной лет живет под ежедневными вражескими обстрелами.

Об этом сообщает Ассоциация прифронтовых городов и громад в Telegram в среду, 12 ноября.

Реклама
Читайте также:

Терехов о жизни под обстрелами

"Для меня большая честь находиться в Страсбурге — городе, который является символом мира, единства и демократических ценностей современной Европы. Харьков каждый день попадает под обстрелы. Разрушаются дома, больницы, школы. Но мы держимся. И несмотря на все ежедневные вызовы Харьков продолжает жить, работать и даже развиваться", — подчеркнул Терехов.

В разговоре с испанским изданием Ara мэр Харькова поделился мыслями о главных вызовах и будущем Украины. По его словам, нынешняя зима будет еще тяжелее, чем предыдущие, ведь враг снова вернулся к своей циничной тактике — атакам на энергетическую инфраструктуру.

"Его (врага. — Ред.) цель — заставить харьковчан покинуть город, сделать Харьков непригодным для жизни. Мы сделали все, что могли, чтобы подготовиться, но мы не всемогущи", — сказал городской голова.

Терехов отметил важность поддержки со стороны международного сообщества.

"Украинцам нужно, чтобы о нас не забывали. Чтобы поддержка, особенно со стороны европейских союзников, не иссякла. Чтобы мир не устал, потому что война не устает; она продолжается, и обстрелы не прекращаются, потому что враг не останавливается. Мы держим оборону, но мы не из стали. Мы люди... И нам очень важно знать, что нас слышат, видят, что мы не одни", — отметил он.

Городской голова подчеркнул, что Украина стремится не просто к окончанию войны, а к справедливому миру.

"Не временной паузой, не компромиссом, который оставит боль и озлобление, а миром, который наш народ — гражданские и военные — сможет принять", — подчеркнул Терехов.

Он выразил убеждение, что после победы Украина станет еще сильнее: "С современной армией, эффективной экономикой и новой политической культурой. Будущее Украины должно быть успешным и светлым. Я вижу это каждый день в решимости и стойкости наших людей. И наше будущее — это Европа. Не абстрактное направление, а пространство ценностей, к которым мы всегда принадлежали по сути, и это только подтвердила российская агрессия".

Напомним, что 10 ноября в Страсбурге состоялась встреча городского головы Харькова Игоря Терехова с генеральным секретарем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Матье Мори. Во время переговоров стороны уделили особое внимание вопросам восстановления украинских регионов, пострадавших от войны, в частности прифронтовых территорий.

До этого Терехов рассказал, каким он видит процесс восстановления прифронтовых городов.

Харьков Европа Игорь Терехов ЕС война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации