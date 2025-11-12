Терехов рассказал о жизни под обстрелами в Страсбурге

Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

Харьковский городской голова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов во время визита в Страсбург выступил на сессии Еврометрополии. После его речи депутаты аплодировали стоя — в знак солидарности с городом, который уже более трех с половиной лет живет под ежедневными вражескими обстрелами.

Об этом сообщает Ассоциация прифронтовых городов и громад в Telegram в среду, 12 ноября.

Терехов о жизни под обстрелами

"Для меня большая честь находиться в Страсбурге — городе, который является символом мира, единства и демократических ценностей современной Европы. Харьков каждый день попадает под обстрелы. Разрушаются дома, больницы, школы. Но мы держимся. И несмотря на все ежедневные вызовы Харьков продолжает жить, работать и даже развиваться", — подчеркнул Терехов.

В разговоре с испанским изданием Ara мэр Харькова поделился мыслями о главных вызовах и будущем Украины. По его словам, нынешняя зима будет еще тяжелее, чем предыдущие, ведь враг снова вернулся к своей циничной тактике — атакам на энергетическую инфраструктуру.

"Его (врага. — Ред.) цель — заставить харьковчан покинуть город, сделать Харьков непригодным для жизни. Мы сделали все, что могли, чтобы подготовиться, но мы не всемогущи", — сказал городской голова.

Терехов отметил важность поддержки со стороны международного сообщества.

"Украинцам нужно, чтобы о нас не забывали. Чтобы поддержка, особенно со стороны европейских союзников, не иссякла. Чтобы мир не устал, потому что война не устает; она продолжается, и обстрелы не прекращаются, потому что враг не останавливается. Мы держим оборону, но мы не из стали. Мы люди... И нам очень важно знать, что нас слышат, видят, что мы не одни", — отметил он.

Городской голова подчеркнул, что Украина стремится не просто к окончанию войны, а к справедливому миру.

"Не временной паузой, не компромиссом, который оставит боль и озлобление, а миром, который наш народ — гражданские и военные — сможет принять", — подчеркнул Терехов.

Он выразил убеждение, что после победы Украина станет еще сильнее: "С современной армией, эффективной экономикой и новой политической культурой. Будущее Украины должно быть успешным и светлым. Я вижу это каждый день в решимости и стойкости наших людей. И наше будущее — это Европа. Не абстрактное направление, а пространство ценностей, к которым мы всегда принадлежали по сути, и это только подтвердила российская агрессия".

Напомним, что 10 ноября в Страсбурге состоялась встреча городского головы Харькова Игоря Терехова с генеральным секретарем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Матье Мори. Во время переговоров стороны уделили особое внимание вопросам восстановления украинских регионов, пострадавших от войны, в частности прифронтовых территорий.

До этого Терехов рассказал, каким он видит процесс восстановления прифронтовых городов.