Головна Харків Терехов розповів європейцям, як Харків живе під обстрілами РФ

Терехов розповів європейцям, як Харків живе під обстрілами РФ

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 16:42
Оновлено: 16:55
Терехов розповів про життя під обстрілами у Страсбурзі
Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

Харківський міський голова та очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов під час візиту до Страсбурга виступив на сесії Єврометрополії. Після його промови депутати аплодували стоячи — на знак солідарності з містом, яке вже понад три з половиною роки живе під щоденними ворожими обстрілами.

Про це повідомляє Асоціація прифронтових міст та громад у Telegram у середу, 12 листопада.

Читайте також:

Терехов про життя під обстрілами

"Для мене велика честь перебувати у Страсбурзі — місті, що є символом миру, єдності та демократичних цінностей сучасної Європи. Харків кожного дня потрапляє під обстріли. Руйнуються будинки, лікарні, школи. Але ми тримаємось. І попри всі щоденні виклики Харків продовжує жити, працювати і навіть розвиватися", — наголосив Терехов.

У розмові з іспанським виданням Ara мер Харкова поділився думками про головні виклики та майбутнє України. За його словами, нинішня зима буде ще важчою, ніж попередні, адже ворог знову повернувся до своєї цинічної тактики — атак на енергетичну інфраструктуру.

"Його (ворога. — Ред.) мета — змусити харків’ян залишити місто, зробити Харків непридатним для життя. Ми зробили все, що могли, щоб підготуватися, але ми не всемогутні", — сказав міський голова.

Терехов наголосив на важливості підтримки з боку міжнародної спільноти.

"Українцям потрібно, аби про нас не забували. Щоб підтримка, особливо з боку європейських союзників, не вичерпалася. Щоб світ не втомився, бо війна не втомлюється; вона триває, і обстріли не припиняються, тому що ворог не зупиняється. Ми тримаємо оборону, але ми не зі сталі. Ми люди… І нам дуже важливо знати, що нас чують, бачать, що ми не самі", — зазначив він.

Міський голова підкреслив, що Україна прагне не просто закінчення війни, а справедливого миру.

"Не тимчасовою паузою, не компромісом, який залишить біль і озлоблення, а миром, який наш народ — цивільні та військові — зможе прийняти", — наголосив Терехов.

Він висловив переконання, що після перемоги Україна стане ще сильнішою: "З сучасною армією, ефективною економікою і новою політичною культурою. Майбутнє України має бути успішним і світлим. Я бачу це щодня в рішучості та стійкості наших людей. І наше майбутнє — це Європа. Не абстрактний напрям, а простір цінностей, до яких ми завжди належали по суті, і це лише підтвердила російська агресія".

Нагадаємо, що 10 листопада у Страсбурзі відбулася зустріч міського голови Харкова Ігоря Терехова з генеральним секретарем Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Матьє Морі. Під час перемовин сторони приділили особливу увагу питанням відбудови українських регіонів, що постраждали від війни, зокрема прифронтових територій.

До цього Терехов розповів, яким він бачить процес відновлення прифронтових міст.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
