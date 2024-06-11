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Терехов рассказал о последствиях российского удара по Харькову

11 июня 2024 22:58
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Россияне обстреляли Харьков 10 июня.
Последствия удара РФ по Харькову. Иллюстративное фото: Олег Синегубов / Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В результате российской атаки авиабомбами по Харькову в понедельник, 10 июня, есть погибший. Также известно, что ранения получили семь человек.

Об этом сообщил в эфире телемарафона мэр города Игорь Терехов во вторник, 11 июня.

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Обстрел Харькова 10 июня

Терехов заявил, что в результате последнего обстрела города погиб один человек погиб. Он добавил, что несколько зданий были разрушены. Мэр Харькова также отметил, что коммунальные службы с утра занимаются ликвидацией разрушений и помогают жителям восстанавливать их дома.

"Остаются в больницах 7 человек, получивших ранения разной степени тяжести. Врачи работают с ними", — добавил он.

Напомним, в результате атаки управляемыми авиационными бомбами по Киевскому и Салтовскому районам города Харькова было повреждено семьдесят гаражей и двадцать два автомобиля.

Также мы сообщали, что в Украине наблюдался значительный рост числа жертв среди гражданского населения. В мае количество погибших гражданских выросло на 31% по сравнению с апрелем, что является самым высоким показателем почти за год.

Харьков
россия
война в Украине
погибшие
война
авиабомба
Игорь Терехов
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атака

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