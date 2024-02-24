Терехов рассказал, что поможет защитить небо над Харьковом от российских атак

Вооруженные силы Украины. Фото: Воздушные силы ВСУ

Во время эфира национального телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что для защиты неба над городом требуются самые современные системы противовоздушной обороны. В прошлом году на это было выделено 135 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета в субботу, 24 февраля.

Современные ПВО для Харькова

Терехов сообщил, что для того, чтобы жители Харькова могли безопасно вернуться в свои дома, для возобновления работы школ и университетов, открытия школ и высших учебных заведений, крайне необходимы новейшие системы ПВО, способные перехватывать любые угрозы из воздуха.

Он также упомянул, что городские и военные власти сделали все возможное для обеспечения мобильных групп, задействованных в перехвате дронов-камикадзе, необходимым оборудованием.

"Так, в прошлом году на это было направлено 135 млн гривен", — сказал Терехов.

Сообщение Харьковского городского совета. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE решили опросить жителей Харькова и узнать, как изменилась их жизнь за два года войны.

А Харьковское городское кладбище №18, и особенно его квартал №12, стало своеобразным символом чествования и памяти тех, кто стоял на защите Украины. Здесь, среди сине-желтых флагов, покоятся те, кто отдал свою жизнь за мир и независимость.