Терехов рассказал, что поможет защитить небо над Харьковом от российских атак
Во время эфира национального телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что для защиты неба над городом требуются самые современные системы противовоздушной обороны. В прошлом году на это было выделено 135 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета в субботу, 24 февраля.
Современные ПВО для Харькова
Терехов сообщил, что для того, чтобы жители Харькова могли безопасно вернуться в свои дома, для возобновления работы школ и университетов, открытия школ и высших учебных заведений, крайне необходимы новейшие системы ПВО, способные перехватывать любые угрозы из воздуха.
Он также упомянул, что городские и военные власти сделали все возможное для обеспечения мобильных групп, задействованных в перехвате дронов-камикадзе, необходимым оборудованием.
"Так, в прошлом году на это было направлено 135 млн гривен", — сказал Терехов.
Напомним, Новини.LIVE решили опросить жителей Харькова и узнать, как изменилась их жизнь за два года войны.
А Харьковское городское кладбище №18, и особенно его квартал №12, стало своеобразным символом чествования и памяти тех, кто стоял на защите Украины. Здесь, среди сине-желтых флагов, покоятся те, кто отдал свою жизнь за мир и независимость.
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