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Терехов рассказал, что поможет защитить небо над Харьковом от российских атак

24 февраля 2024 22:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Терехов рассказал, что поможет защитить небо над Харьковом от российских атак
Вооруженные силы Украины. Фото: Воздушные силы ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во время эфира национального телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что для защиты неба над городом требуются самые современные системы противовоздушной обороны. В прошлом году на это было выделено 135 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета в субботу, 24 февраля.

Современные ПВО для Харькова

Терехов сообщил, что для того, чтобы жители Харькова могли безопасно вернуться в свои дома, для возобновления работы школ и университетов, открытия школ и высших учебных заведений, крайне необходимы новейшие системы ПВО, способные перехватывать любые угрозы из воздуха.

Он также упомянул, что городские и военные власти сделали все возможное для обеспечения мобильных групп, задействованных в перехвате дронов-камикадзе, необходимым оборудованием.

"Так, в прошлом году на это было направлено 135 млн гривен", — сказал Терехов.

Харьков
Сообщение Харьковского городского совета. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE решили опросить жителей Харькова и узнать, как изменилась их жизнь за два года войны.

А Харьковское городское кладбище №18, и особенно его квартал №12, стало своеобразным символом чествования и памяти тех, кто стоял на защите Украины. Здесь, среди сине-желтых флагов, покоятся те, кто отдал свою жизнь за мир и независимость.

Харьков
обстрелы
Игорь Терехов
ПВО
дроны
война в Украине
Россия
2 года войны

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