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Терехов рассказал, сколько людей хотят вернуться в Харьков

13 апреля 2024 21:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Терехов рассказал, сколько людей хотят вернуться в Харьков
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, сколько людей хотят вернуться в город. По его словам, речь идет об около 55% жителей.

Об этом Игорь Терехов сказал в интервью TSN.ua в субботу, 13 апреля.

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"Харьковчане всегда были сплоченными. Сегодня мы стали более чутко относиться друг к другу, больше помогать друг другу. Стали одной семьей. Я очень хочу, чтобы после победы это сохранилось", — подчеркнул Терехов.

Он отметил, что в городе пока нет оттока людей, несмотря на отключение света вследствие российских атак.

"Люди возвращаются. У нас нет оттока, несмотря на графики отключений. Я имею определенную социологию относительно людей, которые уехали. 55% из них хотят вернуться к лету. Это очень много. Кто-то вернется, кто-то пока нет, потому что продолжаются отключения электроснабжения и обстрелы. Но когда будет безопасно и закрыто небо, вернется очень много людей. А после победы, я уверен, что 95% харьковчан вернутся", — добавил Терехов.

Напомним, более 20 тысяч домохозяйств в Харьковской области остались без электроэнергии. Также в регионе есть проблемы по поставкам газа.

Также принудительная эвакуация в Харьковской области нужна, потому что часть населенных пунктов действительно находится в затруднительной ситуации. Поэтому этот процесс должен начаться, несмотря на то, что россияне постараются использовать его в своих пропагандистских целях.

война
Харьков
обстрелы
Игорь Терехов

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