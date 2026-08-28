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Главная Харьков Терехов: Силовые задержания наших граждан лишь дискредитируют ВСУ

Терехов: Силовые задержания наших граждан лишь дискредитируют ВСУ

Ua ru
28 августа 2026 17:15
Терехов: Силовые задержания наших граждан лишь дискредитируют ВСУ
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПМГ

Мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов подчеркнул необходимость изменений в мобилизационных процессах. По его словам, силовые задержания граждан не помогают армии, а лишь дискредитируют Вооруженные силы Украины и подрывают доверие к государству.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Ассоциацию прифронтовых городов и громад.

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Терехов призвал изменить систему мобилизации

Терехов отметил, что "бусификация" разрушает имидж Вооруженных сил Украины и имидж всей Украины.

"Это моя жизненная и общественная позиция. То, что делает ТЦК подобными методами и "бусификацией", на самом деле разрушает имидж Вооруженных сил Украины и имидж всей нашей страны. После этих событий президент Украины Владимир Зеленский поручил тогдашнему министру обороны Михаилу Федорову реформировать ТЦК. Но и до сих пор мы сталкиваемся с такими случаями"— подчеркнул председатель АПМГ.

Как писали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов требует упростить процедуру получения жилищных сертификатов для людей, чье жилье было разрушено из-за войны. По его словам, украинцы не должны тратить много времени на бюрократические процедуры, чтобы получить помощь.

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Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове первый звонок в этом учебном году планируют провести под землей. По словам Игоря Терехова, торжества пройдут в безопасных образовательных пространствах, где дети смогут учиться без угрозы обстрелов. Город продолжает развивать сеть подземных школ из-за постоянной опасности российских атак.

ВСУ Харьков Игорь Терехов мобилизация ТЦК и СП
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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