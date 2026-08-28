Терехов: Силові затримання наших громадян лише дискредитують ЗСУ

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов наголосив на необхідності змін у мобілізаційних процесах. За його словами, силові затримання громадян не допомагають війську, а лише дискредитують Збройні сили України та підривають довіру до держави.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Асоціацію прифронтових міст і громад.

Реклама

Терехов закликав змінити мобілізацію

Терехов зазначив, що "бусифікація" руйнує імідж Збройних сил України та імідж усієї України.

"Це моя життєва та громадська позиція. Те, що робить ТЦК подібними методами та "бусифікацією", насправді руйнує імідж Збройних сил України та імідж усієї нашої країни. Після цих подій президент України Володимир Зеленський доручив тодішньому міністру оборони Михайлу Федорову реформувати ТЦК. Але й досі ми маємо такі випадки", — підкреслив голова АПМГ.

Як писали Новини.LIVE, мер Харкова Ігор Терехов вимагає спростити процедуру отримання житлових сертифікатів для людей, чиє житло було зруйноване через війну. За його словами, українці не повинні витрачати багато часу на бюрократичні процедури, щоб отримати допомогу.

Читайте також:

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові перший дзвоник цього навчального року планують провести під землею. За словами Ігоря Терехова, урочистості відбудуться у безпечних освітніх просторах, де діти зможуть навчатися без загрози обстрілів. Місто продовжує розвивати мережу підземних шкіл через постійну небезпеку російських атак.