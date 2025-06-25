Почему Харьков нельзя сравнивать с другими городами - объяснение Терехова

Мэр Харькова Игорь Терехов во время выступления. Фото: Новини.LIVE

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о необходимости честной борьбы между регионами за инвестиции и государственную поддержку. По его словам, Харьков должен стать победителем в этой конкуренции.

Об этом городской голова заявил во время выступления, комментируя будущую конкуренцию между городами в восстановлении страны.

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Харьков является "форпостом страны"

"У нас будет невероятная конкуренция", — сказал Терехов, обращая внимание на сложные условия, в которых сегодня находится город.

Он подчеркнул, что сейчас нельзя сравнивать ситуацию в Харькове с другими регионами Украины: "Сегодня невозможно сравнивать Львов, при всем моем уважении, с Харьковом. Это просто невозможно".

По мнению мэра, Харьков заслуживает особой поддержки из-за масштаба потерь, которые понес город во время войны.

"Мы — форпост Украины. Мы отдали очень много и отдаем каждый день: с прилетами, с людьми, которые погибли, с ментальным здоровьем каждого", — добавил Терехов.

Терехов подчеркнул, что государство должно компенсировать эти потери: "Государство должно компенсировать то, что сегодня тратит каждый из этих людей, кто работает, несмотря ни на что".

Мэр Харькова Игорь Терехов во время выступления. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в одном из профессионально-технических учебных заведений Харькова открыли новый учебно-практический центр, который обустроен с учетом современных требований безопасности. Его главная особенность — наличие укрытия, что позволяет проводить очные занятия даже во время воздушной тревоги.

А 30 мая в харьковской метрошколе отметили День последнего звонка. На мероприятии был также мэр Игорь Терехов.