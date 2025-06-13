У Харкові студенти зможуть очно навчатися попри обстріли

У Харкові відкрили безпечний навчальний простір — відео
У Харкові у п'ятницю, 13 червня, відкрили новий безпечний навчально-практичний центр у професійно-технічному закладі. Його особливістю є наявність укриття, аби можна було проводити очні заняття.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Відкриття навчального простору з укриттям
Так, відсьогодні у Харкові запрацював сучасний навчально-практичний центр, облаштований на базі профтеху.
У ньому є укриття, що дозволяє проводити заняття офлайн, не зважаючи на загрозу обстрілів. Відомо, що центр створили у межах українсько-швейцарського проєкту.
Організатори заходу повідомили Новини.LIVE, що завдяки безпечному простору студенти можуть наживо опановувати нові професії, а місто отримає фахівців, яких відчутно бракує.
Нагадаємо, у Куп'янську критична ситуація, ворог продовжує щодня атакувати місто. Лінія фронту від нього розташована за кілька кілометрів.
Також мешканців Куп'янська закликали бути обережними, оскільки окупанти дистанційно мінують навіть узбіччя.
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