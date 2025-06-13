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Головна Харків У Харкові відкрили безпечний навчальний простір — відео

У Харкові відкрили безпечний навчальний простір — відео

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Дата публікації: 13 червня 2025 18:19
У Харкові студенти зможуть очно навчатися попри обстріли
Мер Харкова Ігор Терехов на відкритті. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Відкриття навчального простору з укриттям

У Харкові у п'ятницю, 13 червня, відкрили новий безпечний навчально-практичний центр у професійно-технічному закладі. Його особливістю є наявність укриття, аби можна було проводити очні заняття.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Відкриття навчального простору з укриттям

Так, відсьогодні у Харкові запрацював сучасний навчально-практичний центр, облаштований на базі профтеху.

Сучасний навчально-практичний центр на базі профтеху у Харкові
Відкриття простору. Фото: Новини.LIVE

У ньому є укриття, що дозволяє проводити заняття офлайн, не зважаючи на загрозу обстрілів. Відомо, що центр створили у межах українсько-швейцарського проєкту.

Облаштоване укриття всередині навчального центру для безпечного навчання
Відкриття простору. Фото: Новини.LIVE

Організатори заходу повідомили Новини.LIVE, що завдяки безпечному простору студенти можуть наживо опановувати нові професії, а місто отримає фахівців, яких відчутно бракує.

Відкриття безпечного освітнього простору у Харкові 13 червня
Навчальний простір. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Куп'янську критична ситуація, ворог продовжує щодня атакувати місто. Лінія фронту від нього розташована за кілька кілометрів.

Також мешканців Куп'янська закликали бути обережними, оскільки окупанти дистанційно мінують навіть узбіччя.

Харків студенти навчання Ігор Терехов війна в Україні
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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