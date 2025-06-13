У Харкові студенти зможуть очно навчатися попри обстріли

Мер Харкова Ігор Терехов на відкритті. Фото: Новини.LIVE

У Харкові у п'ятницю, 13 червня, відкрили новий безпечний навчально-практичний центр у професійно-технічному закладі. Його особливістю є наявність укриття, аби можна було проводити очні заняття.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Відкриття навчального простору з укриттям

Так, відсьогодні у Харкові запрацював сучасний навчально-практичний центр, облаштований на базі профтеху.

Відкриття простору. Фото: Новини.LIVE

У ньому є укриття, що дозволяє проводити заняття офлайн, не зважаючи на загрозу обстрілів. Відомо, що центр створили у межах українсько-швейцарського проєкту.

Відкриття простору. Фото: Новини.LIVE

Організатори заходу повідомили Новини.LIVE, що завдяки безпечному простору студенти можуть наживо опановувати нові професії, а місто отримає фахівців, яких відчутно бракує.

Навчальний простір. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Куп'янську критична ситуація, ворог продовжує щодня атакувати місто. Лінія фронту від нього розташована за кілька кілометрів.

Також мешканців Куп'янська закликали бути обережними, оскільки окупанти дистанційно мінують навіть узбіччя.