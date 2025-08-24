Терехов рассказал, как Харькове удается держать чистоту несмотря на обстрелы

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото из Facebook Терехова

Харьков несмотря на войну и вражеские обстрелы остается всегда чистым и опрятным. Это в том числе, связано с харьковской ментальностью.

Об этом в интервью Новини.LIVE заявил мэр города Игорь Терехов.

В чем секрет, что Харьков чистый несмотря на войну

В частности, у мэра спросили, что от гостей города очень часто можно услышать, что они удивляются. Удивляются тому, что несмотря на постоянные взрывы Харьков красивый. Учитывая это у Терехова спросили, как удается держать порядок, даже в условиях.

"Ну пусть не удивляются, потому что это в нашей ментальности, в крови. Знаете, говорят, "с молоком матери" это ощущение. Поэтому мы, как я уже сказал, гордимся и обожаем свой город и делаем все для того, чтобы город был красивый, опрятный, убранный, чистый. Это наша ментальность харьковская, и мы будем поддерживать этос", — сказал мэр Харькова.

Терехов также повторил себе вопрос относительно того, как это удается, и ответил следующим образом:

"Мы гордимся своим городом и делаем все, чтобы он оставался красивым, опрятным и убранным. Да, после обстрелов у нас уже выработался четкий алгоритм действий: кто за что отвечает и где работает. Это тяжело, очень тяжело, но мы выдержим. Безусловно, выдержим", — отметил он.

Напомним, что Харьков 23 августа праздновал День города. Тогда в самом центре впервые после полномасштабной войны РФ против Украины, включили "Звездное небо".

Также мы писали, что по словам Терехова, в Харькове оборудуют еще одну станцию метро под школу.