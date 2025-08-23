Підземні школи у Харкові - скільки планують побудувати

Ігор Терехов. Фото: Редпост

У Харкові ще одну станцію метро обладнають під школу. Очікується, що до кінця року в місті буде вже десять підземних шкіл.

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

Підземні школи в Харкові

Терехов наголосив, що місто робить усе можливе, аби діти могли навчатися навіть в умовах війни.

"Ми переобладнали шість станцій метрополітену під метрошколи. Спочатку батьки сумнівалися, але згодом попит став шалений — вільних місць немає. Тому ми вирішили обладнати ще одну станцію метро", — каже він.

Крім того, зараз у місті працюють чотири повноцінні підземні школи, а до 1 вересня планують добудовувати ще три великі. Таким чином, до кінця року у Харкові буде вже десять підземних шкіл.

"Підземні школи стали унікальним досвідом для всього світу та дозволяють дітям отримувати освіту у безпеці, незважаючи на постійні обстріли й повітряні тривоги", — додав мер.

Нагадаємо, сьогодні Харків святкує День міста. Місту-герою виповнюється 371 рік.

Також Терехов повідомляв, скільки грошей треба, щоб відновити Харків повністю.