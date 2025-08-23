Зоряне небо у Харкові увімкнули - що відомо

У Харкові в честь Дня міста засяяло "Зоряне небо" — відео
У центрі Харкова, який сьогодні, 23 серпня, відзначає День міста, увімкнули "Зоряне небо". Ілюмінація розташована на Сумській вулиці.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Що відомо про ілюмінацію "Зоряне небо"
Також сьогодні під час відкриття ілюмінації містяни заспівали гімн України.
Прикрасу вулиці Сумській встановили у грудні 2019 року над проїжджою частиною до Нового року. Її вартість склала майже 18 мільйонів гривень.
У лютому 2020 року було вирішено, що після свят інсталяції не будуть розбирати. Інсталяція енергозберігаюча та недорога в обслуговуванні.
На час повномасштабної війни підсвітку викмнули, проте повернули рівно рік тому — 23 серпня 2024 року.
Нагадаємо, сьогодні Харків святкує День міста. Місту-герою виповнюється 371 рік.
Святкування Дня міста, Дня Державного прапора та Дня Незалежності у Харкові пройдуть на території метрополітену з міркувань безпеки. Через це можуть бути тимчасові обмеження у роботі деяких зі станцій метро.
Раніше повідомлялося, що у Харкові відкрили нову цікаву квіткову локацію.
