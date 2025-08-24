Терехов розповів, як Харкові вдається тримати чистоту попри обстріли

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото з Facebook Терехова

Харків попри війну та ворожі обстріли залишається завжди чистим та охайним. Це у тому числі, пов'язано з харківською ментальністю.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявив мер міста Ігор Терехов.

Реклама

Читайте також:

В чому секрет, що Харків чистий попри війну

Зокрема, у мера спитали, що від гостей міста дуже часто можна почути, що вони дивуються. Дивуються тому, що попри постійні вибухи Харків красивий. Враховуючи це у Терехова спитали, як вдається тримати порядок, навіть в умовах.

"Ну хай не дивуються, бо це в нашій ментальності, в крові. Знаєте, кажуть, "з молоком матері" це відчуття. Тому ми, як я вже сказав, пишаємося і обожнюємо своє місто і робимо все для того, щоб місто було гарне, охайне, прибране, чисте. Це наша ментальність харківська, і ми будемо підтримувати цес", — сказав мер Харкова.

Терехов також повторив собі питання щодо того, як це вдається, і відповів наступним чином:

"Ми пишаємося своїм містом і робимо все, щоб воно залишалося гарним, охайним і прибраним. Так, після обстрілів у нас уже виробився чіткий алгоритм дій: хто за що відповідає і де працює. Це важко, дуже важко, але ми витримаємо. Безумовно, витримаємо", — зазначив він.

Нагадаємо, що Харків 23 серпня святкував День міста. Тоді в самому центрі вперше після повномасштабної війни РФ проти України, увімкнули "Зоряне небо".

Також ми писали, що за словами Терехова, у Харкові обладнають ще одну станцію метро під школу.