Терехов сообщил о погибших в результате обстрела Харькова

Спасатели расчищают завалы после вражеского удара. Фото: Новини.LIVE

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о новых жертвах российского удара по городу 5 октября. В результате атаки погибли ещё два человека, тела которых спасатели обнаружили во время поисковых работ на одном из мест попаданий в Слободском районе Харькова, после чего общее число погибших возросло до пяти.

Об этом Игорь Терехов сообщил журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко.

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Разрушение из-за русского удара. Фото: Новини.LIVE

Погибшие в результате удара по Харькову

По словам мэра Харькова, под завалами швейного цеха нашли тела еще двух человек, погибших в результате российского обстрела. Таким образом, число погибших харьковчан после сегодняшней атаки возросло до пяти.

Ранее во время беседы с журналисткой Новини.LIVЕ Терехов рассказывал, что на тот момент было известно о трёх погибших. Также за медицинской помощью обратились 38 человек.

Последствия обстрела в Слободском районе

Мэр Харькова отметил, что в целом российские удары пришлись на три локации в Слободском районе. Повреждения получили жилые дома и частный сектор.

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"Идут поисково-спасательные работы, работают наши коммунальщики по всем локациям, в которых было попадание. Это три локации в Слобожанском районе, где пострадал жилищный фонд, пострадали частные дома. Сейчас работаем", - отметил Терехов.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали об ударах российских войск управляемыми авиабомбами по Харькову. Тогда Игорь Терехов говорил о возможном нахождении людей под завалами. Также сообщалось о повреждении более 30 многоэтажек и более 10 частных домов.

Ранее Новини.LIVE также писали, что что руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта сообщал об обломочных ранениях, вторичных травмах и ситуационных реакциях у пострадавших.