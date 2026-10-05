Под завалами находятся люди: Терехов об ударе РФ по Харькову

Последствия нападения РФ на Харьков 5 октября 2026 года. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

В понедельник, 5 октября, российские войска нанесли удар по Харькову с помощью управляемых авиационных бомб. В результате вражеского удара есть погибшие и пострадавшие. Под завалами могут оставаться люди, поисково-спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко.

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Последствия обстрела Харькова 5 октября 2026 года. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Терехов о последствиях удара РФ по Харькову

Сегодня, 5 октября, российские оккупанты нанесли по Харькову как минимум три удара КАБами. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Спасатели и коммунальщики ликвидируют последствия атаки РФ в Харькове. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

По словам Игоря Терехова, поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами на станции технического обслуживания автомобилей могут находиться люди.

Поврежденный дом в результате атаки РФ. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

По предварительным данным, в результате российских ударов в Харькове повреждено более 30 многоэтажных домов. Также повреждено более 10 частных домов. Кроме того, зафиксировано попадание в складское помещение.

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Дом в Харькове после удара РФ 5 октября 2026 года. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

На данный момент известно о трех погибших и 39 раненых. По словам Терехова, среди погибших есть работники коммунального предприятия, которые находились в своём доме.

Новини.LIVE сообщали, что в результате российского ракетного удара по Харькову 4 октября 2026 года погиб 42-летний мужчина. Еще шесть человек пострадали, среди них двое полицейских. В результате атаки повреждены жилые дома, кафе, автомобили и нежилые здания.

Новини.LIVE также писали, что недавно Терехов заявил, что гордится каждым харьковчанином, в частности теми, кто был вынужден уехать из-за российских атак. По его словам, даже за пределами города они душой и сердцем остаются с Харьковом. Мэр отметил, что не зря Харьков называют столицей несокрушимости Украины.