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Головна Харків Терехов повідомив про загиблих під завалами швейного цеху

Терехов повідомив про загиблих під завалами швейного цеху

Ua ru
5 жовтня 2026 19:24
Репортаж
Терехов повідомив про загиблих внаслідок обстрілу Харкова
Рятувальники розбирають завали після ворожого удару. Фото: Новини.LIVE

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про нові жертви російського удару по місту 5 жовтня. Унаслідок атаки загинули ще двоє людей, тіла яких рятувальники знайшли під час пошукових робіт на одному з місць влучань у Слобідському районі Харкова, після чого загальна кількість загиблих зросла до п’яти.

Про це повідомив Ігор Терехов журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

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Наслідки ворожого обстрілу у Харкові 5 жовтня
Руйнування через російський удар. Фото: Новини.LIVE

Загиблі після удару по Харкову

За словами мера Харкова, під завалами швейного цеху знайшли тіла ще двох людей, які загинули внаслідок російського обстрілу. Таким чином, кількість загиблих харків’ян після сьогоднішньої атаки зросла до п’яти.

Раніше під час розмови з журналісткою Новини.LIVE Терехов розповідав, що на той момент було відомо про трьох загиблих. Також до медиків звернулися 38 людей.

Наслідки обстрілу у Слобідському районі

Мер Харкова зазначав, що загалом російські удари припали на три локації у Слобідському районі. Пошкоджень зазнали житлові будинки та приватний сектор.

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"Тривають пошуково-рятувальні роботи, працюють наші комунальники по всім локаціям, в яких було влучання. Це три локації в Слобожанському районі, де постраждав житловий фонд, постраждали приватні будинки. Зараз працюємо", — зазначив Терехов. 

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли про удари російських військ керованими авіабомбами по Харкову. Тоді Ігор Терехов говорив про можливу присутність людей під завалами. Також повідомлялося про пошкодження понад 30 багатоповерхівок і більш як 10 приватних будинків.

Раніше Новини.LIVE також писали, що керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта повідомляв про уламкові поранення, вторинні травми та ситуаційні реакції у постраждалих.

Харків війна в Україні загиблі КАБ постраждалі завали
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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