Терехов вимагає усунути корупцію і порушення прав людини під час мобілізації

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Реформування територіальних центрів комплектування має усунути корупційні ризики та випадки зневажливого ставлення до громадян. Без цього неможливо відновити довіру суспільства до мобілізаційної системи та не допустити, щоб скандали навколо ТЦК шкодили авторитету українських військових.

Про це заявив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ) Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

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Терехов заявив про необхідність реформування ТЦК

За словами Терехова, на початку року президент доручив міністру оборони реформувати ТЦК, однак помітних для суспільства змін у їхній роботі поки немає. Однією з головних проблем Терехов назвав корупцію, інформація про яку підриває довіру до всієї системи.

"Перше, що турбує суспільство: деяких службовців ТЦК викривають на хабарах — вони беруть кошти, щоб відпускати людей, а потім це потрапляє в інформаційний простір, і довіри вже немає. Якщо це поодинокі випадки — це одне, "погана вівця" трапляється всюди. Але якщо це стає системою – ставлення зовсім інше", — зазначив він.

Другою гострою проблемою очільник АПМГ назвав поводження з людьми. Він наголосив, що випадки приниження та застосування неприйнятних методів викликають суспільне обурення і водночас завдають репутаційної шкоди військовим, які захищають Україну на фронті.

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"Ми бачили жахливі випадки, я коментував їх, люди виходили на вулиці через це. Це треба прибрати — це б’є по довірі до Збройних сил. Я спілкуюся зі справжніми військовими, які воюють на найгарячіших ділянках фронту, і вони кажуть, що така поведінка руйнує їхній імідж — вони самі зневажають такі методи", — наголосив Терехов.

В АПМГ переконані, що мобілізаційні процеси мають ґрунтуватися на законності, справедливості та повазі до людської гідності. Корупція і порушення прав громадян у тилу не лише загострюють напруження в суспільстві, а й послаблюють довіру до інституцій, від яких залежить обороноздатність країни.

На думку Терехова, результатом реформи ТЦК має стати система, у якій хабарі та зневажливе ставлення до людей є неможливими, а мобілізація відбувається прозоро і з дотриманням закону.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Терехов запропонував підвищити мінімальну зарплату в Україні до 10 тисяч гривень, а мінімальну пенсію — до 6 тисяч гривень у межах Держбюджету-2027. Також Асоціація прифронтових міст і громад закликає збільшити фінансування громад, які працюють в умовах війни, та передбачити додаткові кошти на інфраструктуру, медицину й енергетику. Загалом на реалізацію пропозицій АПМГ потрібно близько 75 млрд грн.

Крім того, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт Терехова, який пропонує змінити систему державної підтримки внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, документ передбачає підвищення соціальної допомоги, новий статус для дітей, народжених після переміщення родини, та пом’якшення майнових критеріїв для отримання виплат. Також пропонується створити єдиний маршрут супроводу ВПО — від евакуації та отримання житла до працевлаштування й інтеграції в нову громаду.