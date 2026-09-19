Терехов: у Харкові наразі 1,4 млн мешканців

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Терехов/Facebook

У Харкові наразі проживає близько 1,4 млн людей. Серед них 223 тисячі — внутрішньо переміщені особи. У місті також побільшало дітей, зокрема першокласників.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на щорічній зустрічі YES, організованій Фондом Віктора Пінчука.

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У Харкові побільшало першокласників

За словами Ігоря Терехова, збільшення кількості населення в Харкові, зокрема, помітне за кількістю дітей, які йдуть до школи. Міський голова зазначив, що це можна побачити за статистикою першокласників.

Він додав, що напередодні у місті підбили відповідні статистичні висновки. Наразі в Харкові проживає близько 1,4 млн людей, серед яких 223 тисячі — внутрішньо переміщені особи.

Терехов також зазначив, що в місті фіксують позитивну динаміку щодо кількості населення.

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"Побільшало. І ми бачимо це по першокласниках. Буквально вчора ми підвели певні статистичні висновки", — зазначив Терехов.

Новини.LIVE інформували, що Ігор Терехов заявляв, що держава має створити програму доступного житла та механізм компенсацій за втрачене житло. За його словами, це необхідно, щоб українці не виїжджали за кордон, а поверталися в Україну. Терехов також запропонував створити державну компанію-оператора програми житлового будівництва.

Новини.LIVE також писали, що Ігор Терехов запропонував знизити ПДВ на базові продукти харчування та ліки з 20% до 5%. Він вважає, що це має підтримати українських виробників, але водночас необхідно контролювати націнки в торговельних мережах. Терехов також виступив проти запровадження ПДВ для ФОПів, заявивши, що це може сприяти переходу бізнесу в тінь.