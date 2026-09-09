Обстрел Харькова 9 сентября — дрон попал в дом, горит склад

РФ атаковала в Харькове склад и жилой дом: возник пожар
В ночь на 9 сентября россияне атаковали Харьков с помощью дронов. В результате обстрела зафиксированы попадания в двух районах и пожар.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Харьковского горсовета.
Последствия обстрела Харькова 9 сентября
Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что примерно в 00:58 был атакован складское здание в Холодногорском районе. На месте атаки возник пожар.
Ровно через час в городе снова произошла атака.
"Зафиксировано попадание вражеского боевого дрона в многоэтажное здание Киевского района", — говорится в сообщении.
Как сообщали Новини.LIVE, поздно вечером 7 сентября россияне также атаковали Харьков. Враг попал в здание, в результате чего пострадал человек.
Также мы писали, что вечером 5 сентября россияне поразили дроном частный дом в Чугуеве Харьковской области. В результате обстрела погибли три человека.