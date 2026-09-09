Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков РФ атаковала в Харькове склад и жилой дом: возник пожар

РФ атаковала в Харькове склад и жилой дом: возник пожар

Ua ru
9 сентября 2026 03:00
Обстрел Харькова 9 сентября — дрон попал в дом, горит склад
Пожарный ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Киева

В ночь на 9 сентября россияне атаковали Харьков с помощью дронов. В результате обстрела зафиксированы попадания в двух районах и пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Харьковского горсовета.

Реклама

Последствия обстрела Харькова 9 сентября

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что примерно в 00:58 был атакован складское здание в Холодногорском районе. На месте атаки возник пожар.

Ровно через час в городе снова произошла атака.

"Зафиксировано попадание вражеского боевого дрона в многоэтажное здание Киевского района", — говорится в сообщении.

Читайте также:
Харків під ударом 9 вересня
Пост Терехова о последствиях атаки. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, поздно вечером 7 сентября россияне также атаковали Харьков. Враг попал в здание, в результате чего пострадал человек.

Также мы писали, что вечером 5 сентября россияне поразили дроном частный дом в Чугуеве Харьковской области. В результате обстрела погибли три человека.

Харьков пожар обстрелы Игорь Терехов война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации