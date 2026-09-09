Обстрел Харькова 9 сентября — дрон попал в дом, горит склад

Пожарный ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Киева

В ночь на 9 сентября россияне атаковали Харьков с помощью дронов. В результате обстрела зафиксированы попадания в двух районах и пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Харьковского горсовета.

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Последствия обстрела Харькова 9 сентября

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что примерно в 00:58 был атакован складское здание в Холодногорском районе. На месте атаки возник пожар.

Ровно через час в городе снова произошла атака.

"Зафиксировано попадание вражеского боевого дрона в многоэтажное здание Киевского района", — говорится в сообщении.

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Пост Терехова о последствиях атаки. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, поздно вечером 7 сентября россияне также атаковали Харьков. Враг попал в здание, в результате чего пострадал человек.

Также мы писали, что вечером 5 сентября россияне поразили дроном частный дом в Чугуеве Харьковской области. В результате обстрела погибли три человека.