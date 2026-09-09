У Харкові планують скоротити комендантську годину - Терехов

Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

У Харкові можуть скоротити тривалість комендантської години, щоб підтримати роботу місцевого бізнесу та продовжити графік руху громадського транспорту. Відповідне питання найближчим часом має розглянути Рада оборони області, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Передає журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з Всеукраїнського молодіжного форуму "Україна 2036. Архітектори майбутнього".

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У Харкові хочуть змінити комендантську годину

Ігор Терехов розповів журналістам на заході, що міська влада працює над можливістю скорочення комендантської години в Харкові. Очікується, що це дозволить місцевим підприємцям довше працювати та сприятиме продовженню роботи громадського транспорту.

Остаточне рішення щодо зміни обмежень має ухвалити Рада оборони Харківської області. Мер повідомляє, що відповідне питання планують розглянути найближчим часом.

Місто готується до опалювального сезону

Паралельно Харків продовжує підготовку до опалювального сезону. Це відбувається на тлі складних прогнозів щодо майбутньої зими та постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

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Ігор Терехов наголосив, що місту необхідно бути готовим до можливих складнощів протягом зимових місяців.

"Нам потрібно готуватися до важкої зими. І ми готуємось", — заявив міський голова.

Додатково Ігор Терехов розповів, що попри безпекові ризики та складну ситуацію з енергетикою, він не спостерігає відтоку населення з Харкова. Мер зазначив, що спілкується з мешканцями міста та наразі не бачить серед них бажання масово виїжджати. Харків’яни продовжують залишатися у своїх домівках.

Новини.LIVE писали, що на цій події Ігор Терехов повідомив, що у місті вже працюють десять підземних шкіл. Безпечні умови для навчання нині мають близько 1200 школярів, які навчаються у дві зміни. Крім того, міська влада використовує для освітнього процесу сім станцій метрополітену та інші укриття.

Новини.LIVE також інформували, що мер Харкова Ігор Терехов назвав чотири основні фактори, які впливають на рішення українців залишатися в країні: безпека, житло, освіта та рівень життя. Водночас він припустив, що до кінця року Україну можуть залишити ще близько 200 тисяч людей.