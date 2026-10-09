В Харькове сократили продолжительность воздушных тревог на пять месяцев — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что благодаря дифференциации воздушных тревог в Харькове общая продолжительность работы сирен за последние полтора года сократилась на пять месяцев. Теперь сигнал воздушной тревоги включают с учётом угрозы непосредственно для областного центра, а не только из-за опасности в регионе.

Об этом он эксклюзивно рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

Реклама

В Харькове ввели дифференциацию воздушных тревог

Игорь Терехов поделился с журналисткой Новини.LIVE Ясей Лепкой информацией о том, что отделение сигналов об угрозе для Харькова от общеобластных и общенациональных воздушных тревог позволило существенно сократить общую продолжительность работы сирен в городе.

Мэр отметил, что до внедрения такого алгоритма Харьков регулярно сталкивался с длительными периодами воздушных тревог. Иногда сирены могли звучать непрерывно в течение полутора-двух суток.

"Потому что, когда у нас не было такого разделения, бывали недели, когда по полтора-два суток непрерывно звучали воздушные тревоги. Вы понимаете, что государственные учреждения, такие как банки, бизнес, торговые сети, центры, они останавливались и не работали. И это было невозможно. И тогда мы разработали систему разделения, разработали совершенно другую систему, и она доказала свою эффективность и результативность, очень убедительно доказала", — рассказал Терехов.

Читайте также:

Новая система предусматривает, что сигнал тревоги в Харькове включается в случае приближения вражеских целей к областному центру. Таким образом, угрозы, касающиеся других территорий области или страны в целом, не обязательно приводят к объявлению воздушной тревоги непосредственно в городе.

Мэр Харькова сообщил, что за последние полтора года суммарная продолжительность работы сирен сократилась на пять месяцев.

"Если взять последние полтора года, то мы сократили количество воздушных тревог на пять месяцев в целом. Понимаете, какой эффект? То есть сегодня мы четко понимаем, когда летит в город, и только тогда звучит воздушная тревога", — рассказал Игорь Терехов в прямом эфире.

Другие новости Харькова

Мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове заработало новое отделение стационарного ухода для пожилых внутренне перемещенных лиц и людей с инвалидностью. Сообщается, что на ремонт нового помещения потратили 14 миллионов гривен.

Новини.LIVE сообщали, что мэр также сообщил: новая инициатива Ассоциации прифронтовых городов и общин предусматривает направление средств на повышение заработной платы учителей и других работников образования, а также на обустройство защитных укрытий в учебных заведениях. В 2027 году на финансирование сферы образования предлагается дополнительно выделить 32 млрд грн.