Видео

Терехов ответил, когда в домах харьковчан появится тепло

Терехов ответил, когда в домах харьковчан появится тепло

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 19:42
обновлено: 19:42
Когда начнется отопительный сезон в Харькове — ответ Терехова
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Глава Харькова Игорь Терехов заявил, что этот отопительный сезон будет одним из самых сложных для Украины. Он пояснил, что зима будет очень тяжелой, ведь россияне постоянно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом мэр города заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Когда в Харькове начнется отопительный сезон

По словам Терехова, город начнет отопительный сезон согласно распоряжению Кабмина. В то же время он подтвердил, что не стоит ожидать легкой зимы.

"Мы строим и систему теплоснабжения, и отопления. Сегодня очень много не могу комментировать эти вопросы из-за условий безопасности, это вы прекрасно понимаете. Но мы готовимся, у нас есть определенные планы, и мы движемся согласно этим планам, которые для себя мы выбрали", — заявил Терехов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Игорь Терехов призвал учесть потребности прифронтовых городов при формировании бюджета. Он подчеркнул, что некоторые регионы требуют особого внимания.

Также мы рассказывали о том, что в Харькове состоятся масштабные изменения в метрополитене. Терехов отметил, что город готовит закупки новых вагонов и построение дополнительных станций.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
