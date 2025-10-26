Коли розпочнеться опалювальний сезон у Харкові — відповідь Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Очільник Харкова Ігор Терехов заявив, що цей опалювальний сезон буде одним з найскладніших для України. Він пояснив, що зима буде дуже важкою, адже росіяни постійно обстрілюють енергетичну інфраструктуру України.

Про це мер міста заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

За словами Терехова, місто розпочне опалювальний сезон згідно з розпорядженням Кабміну. Водночас він підтвердив, що не варто очікувати на легку зиму.

"Ми будуємо і систему теплопостачання, і опалення. Сьогодні дуже багато не можу коментувати ці питання через безпекові умови, це ви чудово розумієте. Але ми готуємось, у нас є певні плани і ми рухаємося згідно з цими планами, які для себе ми вибрали", — заявив Терехов.

