Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов відповів, коли в будинках харків'ян з'явиться тепло

Терехов відповів, коли в будинках харків'ян з'явиться тепло

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 19:42
Оновлено: 20:09
Коли розпочнеться опалювальний сезон у Харкові — відповідь Терехова
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Очільник Харкова Ігор Терехов заявив, що цей опалювальний сезон буде одним з найскладніших для України. Він пояснив, що зима буде дуже важкою, адже росіяни постійно обстрілюють енергетичну інфраструктуру України.

Про це мер міста заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Коли у Харкові розпочнеться опалювальний сезон

За словами Терехова, місто розпочне опалювальний сезон згідно з розпорядженням Кабміну. Водночас він підтвердив, що не варто очікувати на легку зиму.

"Ми будуємо і систему теплопостачання, і опалення. Сьогодні дуже багато не можу коментувати ці питання через безпекові умови, це ви чудово розумієте. Але ми готуємось, у нас є певні плани і ми рухаємося згідно з цими планами, які для себе ми вибрали", — заявив Терехов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ігор Терехов закликав врахувати потреби прифронтових міст під час формування бюджету. Він наголосив, що деякі регіони потребують особливої уваги.

Також ми розповідали про те, що в Харкові відбудуться масштабні зміни в метрополітені. Терехов наголосив, що місто готує закупки нових вагонів та будову додаткових станцій.

опалювальний сезон Харків Ігор Терехов теплопостачання опалення
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації