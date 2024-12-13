В Харькове почти 30 домов не подлежат восстановлению после атак РФ

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Reuters

Харьков ежедневно страдает от российских обстрелов авиационными бомбами, ракетами и дронами. В городе есть дома, которые не подлежат восстановлению и должны быть снесены.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.

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Поврежденные дома в Харькове

"Сегодня мы имеем 27 решений по сносу жилых домов. Это те, которые невозможно отстроить. Процедура очень тщательная, ее проводят специалисты", — сказал он.

Терехов отметил, что работа по оценке поврежденных домов продолжается каждый день: идет инструментальная экспертиза, экономическая экспертиза, и только потом комиссия принимает решение.

По его словам, дома снесут в следующем году, а на их месте построят жилье нового качества.

Напомним, в результате российской атаки на Харьковщину в поселке Мирное есть раненые.

Также Терехов сообщал, что в Харькове скоро хотят запустить новую систему дифференцированного оповещения. Теперь город ждет соответствующего решения от военных.