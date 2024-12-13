У Харкові майже 30 будинків не підлягають відновленню після атак РФ

Терехов відповів, скільки будинків у Харкові не можна відновити
Харків ледь не щодня потерпає від російських обстрілів авіаційними бомбами, ракетами та дронами. У місті є будинки, які не підлягають відновленню і мають бути знесені.
Про це повідомив мер Ігор Терехов в ефірі телемарафону.
Пошкоджені будинки у Харкові
"Сьогодні ми маємо 27 рішень щодо знесення житлових будинків. Це ті, які неможливо відбудувати. Процедура є дуже ретельною, її проводять спеціалісти", — сказав він.
Терехов зазначив, що робота з оцінки пошкоджених будинків триває щодня: триває інструментальна експертиза, економічна експертиза і лише потім комісія ухвалює рішення.
За його словами, будинки знесуть в наступному році, а на їх місці зведуть житло нової якості.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Харківщину у селищі Мирне є поранені.
Також Терехов повідомляв, що у Харкові незабаром хочуть запустити нову систему диференційованого оповіщення. Наразі місто чекає відповідного рішення від військових.
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