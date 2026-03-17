Терехов зустрівся з мусульманською громадою Харкова на іфтарі

Терехов з військовими. Фото: Харківська міська рада

16 березня міський голова Харкова Ігор Терехов зустрівся з представниками мусульманської громади міста. Захід відбувся у форматі іфтару — традиційної вечірньої трапези під час Рамадану. Під час зустрічі сторони обговорили життя Харкова в умовах воєнного стану, гуманітарну допомогу та координацію спільних зусиль задля підтримки містян. Також мер подякував представникам громади за участь в обороні України та волонтерській роботі.

Про це повідомляє Харківська міська рада, передає Новини.LIVE.

Допомога місту, волонтерство та єдність громади

Вечірня трапеза під час Рамадану. Фото: Харківська міська рада

Ігор Терехов відзначив внесок мусульманської спільноти у зміцнення обороноздатності регіону та соціальну підтримку людей. За його словами, представники громади з перших днів повномасштабного вторгнення долучилися до захисту країни, волонтерства та гуманітарної роботи.

Мер подякував мусульманській громаді за стійкість і за те, що вона залишається разом із Харковом у складний для міста час.

Терехов з представниками мусульманської громади. Фото: Харківська міська рада

"Багато представників громади нині боронять Україну на фронті, займаються волонтерством, доставляють гуманітарну допомогу та підтримують тих, хто найбільше цього потребує. Така позиція свідчить про згуртованість спільноти", — зазначив Ігор Терехов.

Рамадан у Харкові

Рамадан у Харкові у 2026 році почався у четвер, 19 лютого, і триватиме 29-30 днів. Точні дати сухура (передсвітанкової трапези) та іфтара (вечірнього розговіння) залежать від щоденного розкладу сходу та заходу сонця, який встановлюється згідно з календарем Рамадана. Рамадан — це дев'ятий місяць ісламського місячного календаря, священний час посту (ураза), духовного очищення, читання Корану та молитви, один із п'яти стовпів ісламу. Протягом 29-30 днів правовірні мусульмани відмовляються від їжі, пиття, куріння та інтимної близькості від світанку до заходу.

