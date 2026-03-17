Терехов зустрівся з мусульманською громадою Харкова на іфтарі

Терехов зустрівся з мусульманською громадою Харкова на іфтарі

Дата публікації: 17 березня 2026 13:30
Терехов з військовими. Фото: Харківська міська рада

16 березня міський голова Харкова Ігор Терехов зустрівся з представниками мусульманської громади міста. Захід відбувся у форматі іфтару — традиційної вечірньої трапези під час Рамадану. Під час зустрічі сторони обговорили життя Харкова в умовах воєнного стану, гуманітарну допомогу та координацію спільних зусиль задля підтримки містян. Також мер подякував представникам громади за участь в обороні України та волонтерській роботі.

Про це повідомляє Харківська міська рада, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Допомога місту, волонтерство та єдність громади

Терехов на зустрічі з мусульманською громадою
Вечірня трапеза під час Рамадану. Фото: Харківська міська рада

Міський голова Харкова Ігор Терехов зустрівся з представниками мусульманської громади міста. Захід пройшов у форматі іфтару — традиційної вечірньої трапези. На зустрічі обговорювали питання життя міста в умовах війни, гуманітарні ініціативи та взаємодію заради допомоги мешканцям Харкова.

Ігор Терехов відзначив внесок мусульманської спільноти у зміцнення обороноздатності регіону та соціальну підтримку людей. За його словами, представники громади з перших днів повномасштабного вторгнення долучилися до захисту країни, волонтерства та гуманітарної роботи.

Мер подякував мусульманській громаді за стійкість і за те, що вона залишається разом із Харковом у складний для міста час.

Терехов на трапезі Рамадану
Терехов з представниками мусульманської громади. Фото: Харківська міська рада

"Багато представників громади нині боронять Україну на фронті, займаються волонтерством, доставляють гуманітарну допомогу та підтримують тих, хто найбільше цього потребує. Така позиція свідчить про згуртованість спільноти", — зазначив Ігор Терехов.

Рамадан у Харкові

Рамадан у Харкові у 2026 році почався у четвер, 19 лютого, і триватиме 29-30 днів. Точні дати сухура (передсвітанкової трапези) та іфтара (вечірнього розговіння) залежать від щоденного розкладу сходу та заходу сонця, який встановлюється згідно з календарем Рамадана. Рамадан — це дев'ятий місяць ісламського місячного календаря, священний час посту (ураза), духовного очищення, читання Корану та молитви, один із п'яти стовпів ісламу. Протягом 29-30 днів правовірні мусульмани відмовляються від їжі, пиття, куріння та інтимної близькості від світанку до заходу.

Раніше ми писали, що в День українського добровольця, 14 березня, мер Харкова Ігор Терехов подякував військовим за сміливість. За його словами, саме завдяки мужності бійців держава тримається й досі. Також він згадав усіх військових, полеглих у боях. 

Також ми повідомляли, що Терехов провів зустріч з учасниками п’ятого сезону "Школи молодого дипломата". Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що пишається молоддю міста. Він наголосив, що саме це покоління формуватиме майбутнє Харкова та всієї України.

Харків Ігор Терехов Рамадан
Дмитро Крючков - редактор, Харків
Автор:
Дмитро Крючков
