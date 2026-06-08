Терехов выступил против поступления в вузы только по НМТ

Игорь Терехов. Фото: t.me/victorshakirzyan

Проведение Национального мультипредметного теста на фоне постоянных обстрелов и снижения ценности школьных аттестатов подталкивает украинских школьников выбирать обучение за границей. Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов во время рабочего визита в Ровно раскритиковал действующую систему поступления в учреждения высшего образования.

Об этом сообщили в Telegram-канале АПГГ.

Терехов раскритиковал поступление в вузы только по НМТ

"Во-первых, категорически против того, чтобы принимали вузы детей только по НМТ. Ребенок 11 лет ходит в школу, хочет, чтобы он учился лучше, старается, имеет хорошие оценки. И одним тестом все это могут перечеркнуть. Зачем тогда ребенку учиться? А другие страны говорят: "А нас не интересует ваше УМТ, нас интересует только ваш аттестат". И что мы в таком случае делаем? Дети уезжают. Кто же у нас останется? Какое же у нас будущее будет?" — подчеркнул Терехов.

Отдельно он отметил формат самого экзамена. Сдача четырех предметов подряд является чрезмерной нагрузкой для любого выпускника, а для подростков из прифронтовых регионов, которые ночуют в укрытиях под обстрелами, — несправедливой.

"Как ребенок может сдать тест НМТ? Четыре предмета за четыре часа. Но мы с вами никогда этого не сделаем. Как это возможно сделать? Сделайте два, через два дня еще два. Тогда ребенок будет в совершенно другом состоянии", — подчеркнул глава АПГГ.

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Терехов говорит, что в Харькове сохранили все высшие учебные заведения, однако их полноценное функционирование зависит от наличия студентов. В связи с этим местные власти призывают пересмотреть вступительные правила и убрать искусственные ограничения для молодежи.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Игоря Терехова, Украина уже сейчас должна готовиться к послевоенному развитию, а также определять приоритеты будущего.

Кроме того, мэр Харькова отметил, что в городе под землей строят садик и школы. По его словам, дети должны учиться в безопасных условиях.