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Главная Харьков Терехов: наши дети должны учиться в безопасных условиях

Терехов: наши дети должны учиться в безопасных условиях

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 12:40
Терехов: наши дети должны учиться в безопасных условиях
Игорь Терехов. Фото: кадр из видео

Городской голова Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов заявил, что в городе будет оставаться бесплатный транспорт. По его словам, под землей строят садик и школы. Он отметил, что дети должны учиться в безопасных условиях.

Об этом Игорь Терехов сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке.

Проезд в Харькове

Терехов отметил, что никаких изменений в проезде в Харькове не будет. По его словам, транспорт и в дальнейшем будет оставаться бесплатным.

Строительство под землей

"Мы сегодня вынуждены строить под землей для того, чтобы наши дети имели возможность учиться. Мы сегодня строим первый детский сад под землей. Он очень дорого стоит. Мы сегодня продолжаем строить под землей подземные школы. Мы переоборудуем еще одну станцию метрополитена под школу. И для нас это очень важно", — отметил Терехов.

По его словам, нужно, чтобы дети имели возможность учиться в безопасных условиях.

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Кроме того, завершили строительство реанимационных и операционных в больнице.

Как писали Новини.LIVE, Терехов сообщил, что благодаря созданию энергетического острова Харьков смог стабильно пройти предыдущий отопительный сезон. Проект и в дальнейшем модернизируют.

Ранее Терехов сообщил, что Харьков продолжает оставаться убежищем для людей из опасных регионов, несмотря на постоянные атаки ракетами и дронами. В город приезжают жители прифронтовых и оккупированных территорий.

Харьков строительство Игорь Терехов
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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